Tango Orchestra Misterioso
Tango Orchestra Misterioso

Tango Orchestra Misterioso

Возраст 6+
О концерте

Tango Orchestra Misterioso: встреча классики и страсти

Tango Orchestra Misterioso - это не просто концерт, а живое событие, посвященное страстной музыке танго. Оркестр, состоящий из талантливых музыкантов, представит уникальную программу, в которой гармонично сочетаются традиционные и современные элементы жанра.

Музыка на все времена

Организаторами концерта выступает команда музыкантов, известная своими яркими работами в джазе и классической музыке. Публика сможет насладиться живым исполнением как традиционных, так и современных композиций. Это создает атмосферу, в которой найдется место для каждого слушателя с разнообразными музыкальными предпочтениями.

Энергия и элегантность

Концерт обещает быть интересным как для поклонников джаза и классики, так и для тех, кто ценит энергичную и страстную музыку танго. Не упустите возможность соприкоснуться с атмосферой элегантности и эмоциональной насыщенности, которые сопутствуют этому неповторимому жанру.

Купить билет на концерт Tango Orchestra Misterioso

Январь
Февраль
Март
11 января воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽
19 февраля четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽
17 марта вторник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

