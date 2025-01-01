Хор Валаамского монастыря. 20 лет. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт хора Валаамского монастыря в Волгограде

19 августа 2005 года на Острове Валааме произошло долгожданное событие – освящение верхнего храма Спасо-Преображенского собора после 50 лет запустения и 15 лет реставрационных работ. Праздничную Божественную Литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Для участия в торжестве были приглашены профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга, которые стали основой хоровой традиции обители.

С этого момента 19 августа считается датой основания хора Валаамского монастыря. На протяжении многих лет коллектив активно участвует в праздничных богослужениях на Валааме, выступает на попечительском совете и на фестивалях православной музыки. Хор также создает авторские концертные программы, среди которых:

«Вера и Победа» – посвящена Великой победе нашего народа в Великой Отечественной войне;

– посвящена Великой победе нашего народа в Великой Отечественной войне; «Свет Христов просвещает всех» – включает произведения праздника Рождества Христова разных стран;

– включает произведения праздника Рождества Христова разных стран; «Забытая война» – в память о начале Первой мировой войны;

– в память о начале Первой мировой войны; «Есенин» и «Лермонтов» – музыкально-поэтическое повествование об истории обители;

и – музыкально-поэтическое повествование об истории обители; «Великая Любовь» – в память Архимандрита Мефодия.

Двадцатилетие творческой деятельности

В 2025 году хор отметит юбилей – двадцать лет творческой деятельности. За эти годы они провели более 1000 концертов как в России, так и за рубежом. Коллектив известен и любим во многих регионах страны, от Балтийска до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Их программы отличаются глубиной содержания, уникальным звучанием и духовностью исполнения, даже светских произведений.

Праздничные выступления

В честь юбилея хора планируются праздничные выступления в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В программе прозвучат самые яркие и глубокие произведения из предыдущих программ.

Приглашаем вас на концерты хора Валаамского монастыря! Не упустите возможность насладиться духовной музыкой и историей, которую они представят.