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Хор Валаамского монастыря. 20 лет. Юбилейный концерт
Киноафиша Хор Валаамского монастыря. 20 лет. Юбилейный концерт

Хор Валаамского монастыря. 20 лет. Юбилейный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт хора Валаамского монастыря в Волгограде

19 августа 2005 года на Острове Валааме произошло долгожданное событие – освящение верхнего храма Спасо-Преображенского собора после 50 лет запустения и 15 лет реставрационных работ. Праздничную Божественную Литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Для участия в торжестве были приглашены профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга, которые стали основой хоровой традиции обители.

С этого момента 19 августа считается датой основания хора Валаамского монастыря. На протяжении многих лет коллектив активно участвует в праздничных богослужениях на Валааме, выступает на попечительском совете и на фестивалях православной музыки. Хор также создает авторские концертные программы, среди которых:

  • «Вера и Победа» – посвящена Великой победе нашего народа в Великой Отечественной войне;
  • «Свет Христов просвещает всех» – включает произведения праздника Рождества Христова разных стран;
  • «Забытая война» – в память о начале Первой мировой войны;
  • «Есенин» и «Лермонтов» – музыкально-поэтическое повествование об истории обители;
  • «Великая Любовь» – в память Архимандрита Мефодия.

Двадцатилетие творческой деятельности

В 2025 году хор отметит юбилей – двадцать лет творческой деятельности. За эти годы они провели более 1000 концертов как в России, так и за рубежом. Коллектив известен и любим во многих регионах страны, от Балтийска до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Их программы отличаются глубиной содержания, уникальным звучанием и духовностью исполнения, даже светских произведений.

Праздничные выступления

В честь юбилея хора планируются праздничные выступления в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В программе прозвучат самые яркие и глубокие произведения из предыдущих программ.

Приглашаем вас на концерты хора Валаамского монастыря! Не упустите возможность насладиться духовной музыкой и историей, которую они представят.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 15 октября
Волгоградский музыкальный театр Волгоград, ул. имени Маршала Чуйкова, 4
19:00 от 1000 ₽

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