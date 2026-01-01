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Женя Отрадная
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Киноафиша Женя Отрадная

Женя Отрадная

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Возраст 18+
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О концерте

Магия сценического искусства: концерт Жени Отрадной

Приглашаем театральных зрителей и поклонников музыки на совершенно уникальное событие — концерт Жени Отрадной, российской певицы, актрисы и автора песен. Женя известна не только своими хитами, но и яркими участиям в вокальных конкурсах и телепроектах.

Музыкальная карьера и достижения

Женя Отрадная начала свою творческую карьеру на сцене в возрасте семи лет и с тех пор постоянно радует публику своим талантом. Она стала обладательницей множества музыкальных премий, таких как «Золотой Граммофон» и «Песня года».

Одной из самых известных ее работ стал хит «Уходи и дверь закрой», который завоевал внимание зрителей по всей стране. Песни с дебютного альбома «Давай сбежим» стали настоящими культовыми произведениями и продолжают вдохновлять молодое поколение исполнителей.

Что ожидать на концерте

На своих выступлениях Женя Отрадная исполняет как любимые, так и новые лирические песни в танцевальных ритмах популярной музыки. Порадуйте себя живым исполнением хитов, которые знакомы многим благодаря участию артистки в таких проектах, как «Секрет успеха» и отборочный тур «Евровидения».

Не пропустите возможность увидеть это впечатляющее шоу, заряженное энергией и талантом самой Жени Отрадной! Наполняйте свои вечера музыкой и радостью от живых выступлений.

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Ноябрь
19 ноября четверг
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

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