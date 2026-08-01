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Макс Баранов. Проверочный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Макс Баранов. Проверочный концерт

Макс Баранов. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Макс Баранов: комик с душой провинциала

Приглашаем вас на выступление Макса Баранова, резидента бара «STANDUP PATRIKI». Макс — уникальный комик, который на протяжении 10 лет живет в Москве, сохранив при этом свою провинциальную искренность и доброту.

Особенностью его выступлений является полный отказ от ненормативной лексики. Это делает его шутки доступными для более широкой аудитории, а также позволяет сосредоточиться на качестве юмора и актуальности тем.

Макс Баранов — участник известных проектов, таких как «Стендап-фест», «Лига-городов» и «Стендап-рулетка», все на телеканале ТНТ. Его искренний подход к комедии и умение находить общий язык с публикой делают каждое выступление незабываемым событием.

Не упустите возможность увидеть отличное шоу с участием этого талантливого комика!

Купить билет на концерт Макс Баранов. Проверочный концерт

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Август
30 августа воскресенье
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
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