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Tango Orchestra Misterioso
Билеты от 1000₽
Киноафиша Tango Orchestra Misterioso

Tango Orchestra Misterioso

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт Tango Orchestra Misterioso в Союзе композиторов

Приглашаем всех любителей музыки и танца на уникальное событие - концерт Tango Orchestra Misterioso, который состоится в Союзе композиторов Москвы. Это выступление обещает погрузить зрителей в захватывающий мир аргентинского танго, наполненного страстью и мелодией.

О концерте

Концерт пройдет в атмосферном зале Союза композиторов, который стал известен своими музыкальными событиями. Tango Orchestra Misterioso - это не просто оркестр, а настоящая музыкальная команда, воссоздающая дух и энергетику танго. В их репертуаре - классические и современные композиции, которые перенесут вас в сердце Буэнос-Айреса.

Интересные факты

  • Tango возник в конце 19 века в Аргентине и быстро завоевал популярность по всему миру.
  • Многие тангоманы считают, что танго - это не просто танец, а настоящая философия жизни.
  • Оркестр включает в себя как классические инструменты, так и современные, создавая уникальное звучание.

Где купить билеты

Билеты на концерт доступны на сайте Союза композиторов, а также в кассах театра. Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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20:30 от 1000 ₽
26 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
10 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

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