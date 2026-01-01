О концерте

Концерт группы Plazma в клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» выступит группа Plazma — первая российская поп-группа, запевшая по-английски для русской аудитории и завоевавшая признание слушателей от Калининграда до Владивостока. Участники группы родом из Волгограда, где после школы создали Slow Motion.

В 1999 году они переехали в Москву и заключили контракт с Дмитрием Маликовым, который был их продюсером на протяжении первых пяти лет. Затем группа изменила название на Plazma и начала стремительное восхождение в мир шоу-бизнеса.

В арсенале коллектива — хиты, такие как Take My Love, The Sweetest Surrender, Lonely и You’ll Never Meet An Angel. Концерт Plazma понравится тем, кто ценит зажигательную музыку, трогательную лирику и легкую романтику.

Группа Plazma оставила заметный след на российской музыкальной сцене, их песни быстро стали хитами и завоевали сердца слушателей по всей стране. На выступлениях группы собирается разнообразная публика, что делает каждый концерт уникальным.

Август
Ноябрь
23 августа воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
21 ноября суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

