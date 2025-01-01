Стендап в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на вечера юмора в Standup Club на Трубной! Здесь вас ждут выступления лучших комиков страны, которые готовы рассмешить даже самого серьезного зрителя.

Правило 34: Что это?

Согласно известному «Правилу 34», если что-то существует, то на это обязательно есть пародия или шутка. В Standup Club на Трубной это правило превращается в основу комедийных выступлений. Каждый вечер новые шутки, остроумные наблюдения и необычные ситуации, которые заставят вас смеяться до слёз.

Состав выступающих

Обратите внимание, что состав комиков на афише может изменяться. Актуальную информацию о выступающих вы можете уточнить в чат-боте Standup Club на Трубной или в наших социальных сетях. Это позволит вам не пропустить выступление вашего любимого комика!

Где и когда

Standup Club на Трубной распахивает свои двери для зрителей по адресу: улица Трубная, 1. Выступления проходят регулярно, время и даты можно уточнить на официальном сайте клуба или в социальных сетях.

Не упустите возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением! Бронируйте билеты заранее, ведь места быстро раскупаются.