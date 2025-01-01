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Правило 34

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О концерте/спектакле

Стендап в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на вечера юмора в Standup Club на Трубной! Здесь вас ждут выступления лучших комиков страны, которые готовы рассмешить даже самого серьезного зрителя.

Правило 34: Что это?

Согласно известному «Правилу 34», если что-то существует, то на это обязательно есть пародия или шутка. В Standup Club на Трубной это правило превращается в основу комедийных выступлений. Каждый вечер новые шутки, остроумные наблюдения и необычные ситуации, которые заставят вас смеяться до слёз.

Состав выступающих

Обратите внимание, что состав комиков на афише может изменяться. Актуальную информацию о выступающих вы можете уточнить в чат-боте Standup Club на Трубной или в наших социальных сетях. Это позволит вам не пропустить выступление вашего любимого комика!

Где и когда

Standup Club на Трубной распахивает свои двери для зрителей по адресу: улица Трубная, 1. Выступления проходят регулярно, время и даты можно уточнить на официальном сайте клуба или в социальных сетях.

Не упустите возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением! Бронируйте билеты заранее, ведь места быстро раскупаются.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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9 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
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