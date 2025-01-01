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Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
Билеты от 1200₽
Киноафиша Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo

Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Tablao — клубный формат фламенко

Представление фламенко в его трех формах: cante (пение), baile (танец) и guitarra (гитарное искусство).

Живое исполнение и аутентичность
Таблао сочетает все три составляющие фламенко в их живом исполнении, создавая уникальную атмосферу взаимодействия артистов и публики в едином пространстве бара.

Испанский колорит и московская сцена
Московский Tablao привлекает профессиональные коллективы из России и Испании, наполняя столицу аутентичным фламенко.

Знаменитые Tablao Испании
Места как La Casa Patas, Corral de la Moreria, Torres Macarena и другие служат источниками истинного живого искусства, которым можно наслаждаться только в момент его исполнения на сцене.

Еженедельные концерты и постоянная публика
Tablao — это не только шоу, но и активное присутствие фламенко в культурной жизни Москвы, с постоянными концертами и аудиторией, понимающей и любящей это искусство.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
4 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
5 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
11 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
16 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
18 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
25 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
1 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
8 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
14 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
15 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
22 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
23 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
29 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1200 ₽

В ближайшие дни

6+
La Voce Strumentale. Дирижер Дмитрий Синьковский
2 мая в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
6+
Классическая музыка
А. Пярт. Вокальный ансамбль Интрада
14 сентября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Плаксы
18+
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Плаксы
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