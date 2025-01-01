Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo

Tablao — клубный формат фламенко

Представление фламенко в его трех формах: cante (пение), baile (танец) и guitarra (гитарное искусство).

Живое исполнение и аутентичность

Таблао сочетает все три составляющие фламенко в их живом исполнении, создавая уникальную атмосферу взаимодействия артистов и публики в едином пространстве бара.

Испанский колорит и московская сцена

Московский Tablao привлекает профессиональные коллективы из России и Испании, наполняя столицу аутентичным фламенко.

Знаменитые Tablao Испании

Места как La Casa Patas, Corral de la Moreria, Torres Macarena и другие служат источниками истинного живого искусства, которым можно наслаждаться только в момент его исполнения на сцене.

Еженедельные концерты и постоянная публика

Tablao — это не только шоу, но и активное присутствие фламенко в культурной жизни Москвы, с постоянными концертами и аудиторией, понимающей и любящей это искусство.