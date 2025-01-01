Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo

Представление фламенко в его трех формах: cante (пение), baile (танец) и guitarra (гитарное искусство).
Живое исполнение и аутентичность
Таблао сочетает все три составляющие фламенко в их живом исполнении, создавая уникальную атмосферу взаимодействия артистов и публики в едином пространстве бара.
Испанский колорит и московская сцена
Московский Tablao привлекает профессиональные коллективы из России и Испании, наполняя столицу аутентичным фламенко.
Знаменитые Tablao Испании
Места как La Casa Patas, Corral de la Moreria, Torres Macarena и другие служат источниками истинного живого искусства, которым можно наслаждаться только в момент его исполнения на сцене.
Еженедельные концерты и постоянная публика
Tablao — это не только шоу, но и активное присутствие фламенко в культурной жизни Москвы, с постоянными концертами и аудиторией, понимающей и любящей это искусство.