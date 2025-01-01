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Таланты и поклонники
Билеты от 1200₽
Киноафиша Таланты и поклонники

Спектакль Таланты и поклонники

Карбаускис о старом недобром театре по-доброму
Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Оригинальная интерпретация комедии Островского

«Таланты и поклонники» — комедия Александра Островского, поставленная режиссёром Миндаугасом Карбаускисом. Это первая работа Карбаускиса в Театре Маяковского, которая сразу привлекла внимание зрителей и критиков своей оригинальной интерпретацией классического произведения.

О спектакле
Спектакль рассказывает о природе артистического дара, о счастье и уязвленности театрального гения, о свободе и бесконечной зависимости, присущих профессии актёра. В центре истории — актриса Негина, чья жизнь превращается в спектакль, где все герои стремятся играть ведущие роли. Каждый из них увлечён собственными целями, но в итоге их жизни переплетаются, создавая сложную и интригующую картину театральной жизни.

Тема и содержание
Спектакль затрагивает вопросы таланта и поклонения ему. Актер — профессия, зависимая от публики и обстоятельств, но в то же время дар, который невозможно полностью контролировать. Герои пытаются овладеть этим даром, использовать его для своих целей, что приводит к нескончаемым интригам и переплетению личных амбиций. Театр в этом произведении становится метафорой жизни, где герои и события постоянно сменяют друг друга, а цели и самолюбия взаимно пересекаются.

Режиссёрская концепция
Миндаугас Карбаускис создал постановку, в которой зрители могут увидеть театральную реальность как сложный круговорот. Вместе с этим, он сохранил романтические взгляды, присущие Театру Маяковского, подчёркивая преклонение перед силой личности Артиста. Это не просто постановка, а дань уважения талантам самой труппы театра.

Художественная составляющая
Сценография Сергея Бархина и костюмы Натальи Войновой создают атмосферу театрального закулисья, а свет Сергея Скорнецкого и музыка Гиедрюса Пускунигиса усиливают драматургическую напряжённость и эмоциональный фон спектакля.

Спектакль «Таланты и поклонники» — это глубокая и многослойная комедия, которая раскрывает театр не только как место для развлечений, но и как отражение человеческой жизни, где искусство и реальность неразрывно связаны.

Режиссер
Миндаугас Карбаускис
В ролях
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Полина Лазарева
Виталий Ленский
Михаил Филиппов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
26 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽
16 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники

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