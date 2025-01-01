Спектакль Пиросмани. Праздник одиночества

Высокотехнологичная постановка Вадима Коростылева о последних днях жизни Нико Пиросмани

Приглашаем вас на уникальный спектакль-событие «Пиросмани. Праздник одиночества», который олицетворяет невероятную коллаборацию людей и технологий в театре! Режиссёр Георгий Долмазян предлагает зрителям погрузиться в атмосферу последних дней жизни грузинского живописца-примитивиста Нико Пиросмани, чья судьба полна противоречий — он был беден и несчастен при жизни, но стал великим и знаменитым после своей смерти.

Вдохновение из картин

На сцене оживают образы, запечатлённые в произведениях Пиросмани, а также появляется новый персонаж — тот, кто превращает сюжеты, сотканные из видений и снов, в увлекательный нонфикшен. Это будет настоящее лицедейство, перевоплощение и реинкарнация, где наивное искусство художника обретает удивительные зрелищные формы благодаря сценографу — нейросети Яндекса!

Эмоциональное потрясение и яркие впечатления

Сценическое фэнтези с участием приложения Шедеврум обещает стать не просто ярким эмоциональным опытом, но и настоящим душевным потрясением. Вас ждут настоящие чудеса, полные жизни, впечатлений и счастья — ведь именно такие моменты способны подарить миру самые сочные краски и исполнить заветное желание о «миллионе, миллион, миллион алых роз»!