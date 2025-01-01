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Пиросмани. Праздник одиночества
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пиросмани. Праздник одиночества

Спектакль Пиросмани. Праздник одиночества

Постановка
МОСТ 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Высокотехнологичная постановка Вадима Коростылева о последних днях жизни Нико Пиросмани

Приглашаем вас на уникальный спектакль-событие «Пиросмани. Праздник одиночества», который олицетворяет невероятную коллаборацию людей и технологий в театре! Режиссёр Георгий Долмазян предлагает зрителям погрузиться в атмосферу последних дней жизни грузинского живописца-примитивиста Нико Пиросмани, чья судьба полна противоречий — он был беден и несчастен при жизни, но стал великим и знаменитым после своей смерти.

Вдохновение из картин

На сцене оживают образы, запечатлённые в произведениях Пиросмани, а также появляется новый персонаж — тот, кто превращает сюжеты, сотканные из видений и снов, в увлекательный нонфикшен. Это будет настоящее лицедейство, перевоплощение и реинкарнация, где наивное искусство художника обретает удивительные зрелищные формы благодаря сценографу — нейросети Яндекса!

Эмоциональное потрясение и яркие впечатления

Сценическое фэнтези с участием приложения Шедеврум обещает стать не просто ярким эмоциональным опытом, но и настоящим душевным потрясением. Вас ждут настоящие чудеса, полные жизни, впечатлений и счастья — ведь именно такие моменты способны подарить миру самые сочные краски и исполнить заветное желание о «миллионе, миллион, миллион алых роз»!

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Александр Хошабаев
Всеволод Гусейнов
Владимир Волжин
София Цулая
Михаил Казаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽
11 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Пиросмани. Праздник одиночества Пиросмани. Праздник одиночества Пиросмани. Праздник одиночества Пиросмани. Праздник одиночества Пиросмани. Праздник одиночества Пиросмани. Праздник одиночества

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