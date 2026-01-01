Таисия Повалий

Музыка души: вечер с Таисией Повалий в Сочи

«Пусть вам повезет в любви!» — эти согревающие душу строчки стали заглавием программы известной певицы Таисии Повалий. Ватажная личность на музыкальной сцене, ее творчество охватывает широкий спектр стилей, от народных песен до современных хитов.

В репертуаре Таисии более 15 альбомов, а ее выдающийся голос с редким окрасом и виртуозная техника исполнения делают каждую песню незабываемой. На концерте артистка порадует зрителей всеми знаковыми композициями: от «Пусть вам повезет в любви» до таких хитов, как «Одолжила», «Мама-мамочка», «Отпусти» и «Губы твои алые».

Посетив этот концерт, вы подарите себе не просто вечер музыки, но и заряд положительных эмоций в одном из лучших залов Сочи. Теплый вечер искренних песен оставит в вашей душе светлые воспоминания. И пусть вам действительно повезет в любви!