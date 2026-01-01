Концерт группы «Нэнси» в Сочи: возвращение легенды

Группа «Нэнси» — легендарный коллектив 90-х, который завоевал сердца многих поклонников. С выходом первого альбома «Дым сигарет с ментолом» группа приобрела невероятную популярность. В то время, когда по телевизору Лёня Голубков рекламировал МММ, кассеты «Нэнси» расходились рекордными тиражами. Их песни, такие как «Чистый лист», «Отель», «Светик мой Светлана» и «Голубоглазая», стали настоящими суперхитами! За свою карьеру группа записала более 20 альбомов, что подтверждает их значимость в музыкальной культуре.

На концерте группы «Нэнси» зрители смогут насладиться незабываемой атмосферой романтики 90-х. Вас ждут любимые хиты и новые душевные композиции в живом исполнении фронтмена Андрея Костенко и его музыкального коллектива. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит музыку и ностальгирует по тем ярким временам.

С 2022 года официальным солистом группы является только Андрей Костенко, который продолжает традиции и вызывает искренние эмоции у зрителей.