XVII Sochi Jazz Festival. Закрытие

13 сентября 2026 года в 19:00 в КЗ «Фестивальный» состоится грандиозное Закрытие XVII Международного фестиваля Sochi Jazz Festival. Для жителей и гостей Сочи выступит Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также специальные гости.

Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал Московский джазовый оркестр, который стал одним из ведущих оркестров мира и катализатором развития джазового искусства в России. За более чем 25 лет своего существования музыканты регулярно представляют страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

За последние пять лет оркестр, названный журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России и неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Бразилии и других странах.

Sochi Jazz Festival — это уникальное событие, где музыка переплетается с атмосферой места. Море задаёт ритм, ветер подхватывает мелодию, а зрители оказываются в центре идеально выстроенного момента. 13 сентября в «Фестивальном» вы услышите музыку, которая звучит в унисон с природой и почувствуете ту магию искусства, которая вдохновляет и запоминается надолго.

В этом году Sochi Jazz Festival пройдет в 17-й раз! Его история началась в 2010 году, когда в столице XXII Олимпийских Игр стартовала Культурная Олимпиада. С тех пор фестиваль стал одним из самых значимых событий культурной жизни России и серьёзным конкурентом зарубежным аналогам.

За годы своего существования фестиваль посетили более 120 000 зрителей, а несколько лет подряд он входит в десятку лучших джазовых фестивалей России. Ежегодно по приглашению основателя и президента фестиваля Игоря Бутмана в Сочи съезжаются ведущие джазовые музыканты со всего мира, и на время его проведения курорт становится главным джазовым центром страны.

