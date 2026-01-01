Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Таинственный ящик
Билеты от 1100₽
Киноафиша Таинственный ящик

Спектакль Таинственный ящик

Постановка
Малый театр России 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Возвращение водевиля в Малом театре

Малый театр восстанавливает забытый жанр водевиля с премьерой спектакля «Чудак-покойник, или таинственный ящик» по пьесе Петра Каратыгина. Это одно из лучших его творений, ставшее знаковым для театрального мира.

Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Юрием Соломиным, предлагает зрителям комический сюжет с неожиданными поворотами. Режиссёр сумел создать уникальную атмосферу, где юмор переплетается с интригой. Это отличный выбор для ценителей оригинальных интерпретаций классических произведений.

В XIX веке водевиль был на пике популярности, его редко обходили вниманием на театральных сценах. Однако серьезные поклонники драмы считали водевиль лишь развлечением для неприхотливых зрителей. На многие десятилетия этот жанр исчез из российского театра, но сейчас возвращается с обновленной силой.

Не упустите возможность насладиться этой яркой постановкой, которая дарит зрителям как смех, так и задумчивость.

Купить билет на спектакль Таинственный ящик

Помощь с билетами
Июнь
13 июня суббота
18:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1100 ₽

Фотографии

Таинственный ящик Таинственный ящик Таинственный ящик Таинственный ящик Таинственный ящик Таинственный ящик Таинственный ящик

В ближайшие дни

Зверский детектив
6+
Драма Детский

Зверский детектив

29 мая в 15:00 РАМТ
от 3200 ₽
Пигмалион
16+
Комедия

Пигмалион

30 мая в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1000 ₽
Довлатов
16+
Драма

Довлатов

19 июня в 19:00 Московский художественный театр комедии
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше