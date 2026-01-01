Спектакль Таинственный ящик

Возвращение водевиля в Малом театре

Малый театр восстанавливает забытый жанр водевиля с премьерой спектакля «Чудак-покойник, или таинственный ящик» по пьесе Петра Каратыгина. Это одно из лучших его творений, ставшее знаковым для театрального мира.

Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Юрием Соломиным, предлагает зрителям комический сюжет с неожиданными поворотами. Режиссёр сумел создать уникальную атмосферу, где юмор переплетается с интригой. Это отличный выбор для ценителей оригинальных интерпретаций классических произведений.

В XIX веке водевиль был на пике популярности, его редко обходили вниманием на театральных сценах. Однако серьезные поклонники драмы считали водевиль лишь развлечением для неприхотливых зрителей. На многие десятилетия этот жанр исчез из российского театра, но сейчас возвращается с обновленной силой.

Не упустите возможность насладиться этой яркой постановкой, которая дарит зрителям как смех, так и задумчивость.