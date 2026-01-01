Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» в Москве

Многократные чемпионы мира и Европы, танцевальные коллективы из Сибири — Театр «Европа» и Команда «Формейшн Вера» представляют хореографический спектакль «Ромео и Джульетта». Это синтез творчества двух легендарных коллективов с 30-летней историей. Впервые они покажут свою выдающуюся постановку в Москве!

Знаменитая история любви Ромео и Джульетты, всемирно известная трагедия Уильяма Шекспира, рассказывается языком пластики, массовой хореографии и спортивного танца. Роли семей Монтекки и Капулетти исполнят два блистательных коллектива — Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и Команда «Формейшн Вера». В этом — главная концепция и уникальность постановки. Две семьи с различными танцевальными характерами на одной сцене станут олицетворением вечной вражды противоборствующих кланов.

Спектакль идёт с аншлагами уже третий сезон: 50 показов на родной сцене в Тюменском БДТ и около 40 000 зрителей!

Масштабная постановка впечатляет художественными решениями: яркая и чувственная хореография, уникальная авторская музыка, впечатляющие декорации и костюмы, феерическое световое шоу. Классика, рассказанная современным языком, создает неповторимую атмосферу и дарит зрителю незабываемые эмоции.

Факты о спектакле:

60 танцовщиков на сцене

300 костюмов

20 тонн декораций

200 киловатт света, звука и пиротехники

Безграничное количество эмоций

Автор спектакля — Дмитрий Ефимов, чемпион мира в латиноамериканской программе, актер Тюменского Большого драматического театра, хореограф и режиссер-постановщик, художественный руководитель театра «Европа». За 30 лет он выпустил 25 хореографических спектаклей, завоевав доверие и любовь зрителей!

Продолжительность: 1 час 50 минут без антракта.

Премьера состоялась: 7 июня 2024 года.