Спектакль Тоска

Опера «Тоска» Джакомо Пуччини в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Опера Джакомо Пуччини «Тоска» основана на одноименной драме Викторьена Сарду. Композитор был так увлечён сюжетом, что попросил своего издателя Джулио Рикорди получить согласие автора на использование пьесы в качестве основы для либретто. Интересно, что одновременно с Пуччини к этой пьесе проявляли интерес еще два выдающихся итальянских композитора – Джузеппе Верди и Альберто Франкетти. Однако право на создание оперы досталось именно Пуччини.

Премьера «Тоски» состоялась в 1900 году в Театре Констанци в Риме. Эта опера примечательна своей тесной привязкой к историческим событиям, а именно к освободительной борьбе сторонников Римской республики против войск Неаполитанского королевства. Реальный эпизод, упоминаемый в опере, – битва при Маренго, где войска Наполеона разбили австрийцев и их союзников.

Сарду писал роль Тоски с расчётом на выдающуюся актрису Сару Бернар, и традиция исполнения главной партии незаурядными певицами продолжилась на оперной сцене.

Постановка в Музыкальном театре

Современная версия «Тоски» под руководством Людмилы Налетовой идёт на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Основу постановки составляют три ключевых персонажа – певица Флория Тоска, художник Марио Каварадосси и начальник тайной полиции Рима барон Скарпиа. Эти главные роли исполняют ведущие солисты оперной труппы театра.

