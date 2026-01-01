Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тоска
Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Режиссер Людмила Налетова
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 12+
О спектакле

Опера «Тоска» Джакомо Пуччини в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Опера Джакомо Пуччини «Тоска» основана на одноименной драме Викторьена Сарду. Композитор был так увлечён сюжетом, что попросил своего издателя Джулио Рикорди получить согласие автора на использование пьесы в качестве основы для либретто. Интересно, что одновременно с Пуччини к этой пьесе проявляли интерес еще два выдающихся итальянских композитора – Джузеппе Верди и Альберто Франкетти. Однако право на создание оперы досталось именно Пуччини.

Премьера «Тоски» состоялась в 1900 году в Театре Констанци в Риме. Эта опера примечательна своей тесной привязкой к историческим событиям, а именно к освободительной борьбе сторонников Римской республики против войск Неаполитанского королевства. Реальный эпизод, упоминаемый в опере, – битва при Маренго, где войска Наполеона разбили австрийцев и их союзников.

Сарду писал роль Тоски с расчётом на выдающуюся актрису Сару Бернар, и традиция исполнения главной партии незаурядными певицами продолжилась на оперной сцене.

Постановка в Музыкальном театре

Современная версия «Тоски» под руководством Людмилы Налетовой идёт на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Основу постановки составляют три ключевых персонажа – певица Флория Тоска, художник Марио Каварадосси и начальник тайной полиции Рима барон Скарпиа. Эти главные роли исполняют ведущие солисты оперной труппы театра.

Не упустите возможность увидеть волнующую интерпретацию классического произведения, которая объединяет в себе драму, музыку и исторические события.

Купить билет на спектакль Тоска

Помощь с билетами
Апрель
23 апреля четверг
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽

Фотографии

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше