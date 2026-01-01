Спектакль «Та самая Мэри Поппинс» в Доме музыки

В Доме музыки состоится уникальный спектакль с живым исполнением песен из культового фильма «Мэри Поппинс, до свиданья!». Это яркое и увлекательное приключение не оставит равнодушными ни юных зрителей, ни взрослых, которые выросли под эти мелодии.

История знакома многим: семья Бэнкс, где дети, обделенные вниманием своих занятых родителей, становятся неуправляемыми. В этот мир прилетает с восточным ветром Мэри Поппинс — решительная и изобретательная няня, которая меняет жизнь семьи на глазах. Ее появление приводит к невероятным приключениям и, в конце концов, к воссоединению родителей и детей.

Уникальные песни и инструментальные темы, написанные творческим дуэтом Максима Дунаевского и поэта Наума Олева, прозвучат в исполнении Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко». Спектакль «Та самая Мэри Поппинс» основан на сказочной повести Памелы Трэвис «Мэри Поппинс с Вишневой улицы» в переводе Игоря Родина. Это постановка в честь юбилея народного артиста России, художественного руководителя Московской областной филармонии, композитора Максима Исааковича Дунаевского. Она призвана вернуть на сцену обожаемый многими мюзикл, который станет незабываемым зрелищем для всей семьи.