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Котенок по имени Гав
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Киноафиша Котенок по имени Гав

Спектакль Котенок по имени Гав

Постановка
Московский открытый театр кукол 0+
Режиссер Олег Лабозин-мл.
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История одной необычной дружбы

У нашего весёлого и озорного котенка совершенно необычное имя — Гав. И хотя он считает его забавным, взрослый Кот, который живет на крыше, уверяет, что с таким именем ему предстоят одни неприятности. Но Гав не боится предсказаний и решает сам разобраться, что это за неприятности и почему они его ждут.

Неугомонный котенок и его приключения
Маленький котенок Гав не может усидеть на месте, и его ждут множество приключений во дворе. Он встречает разные забавные и порой неожиданные ситуации, но несмотря на все трудности, его любопытство и смелость не угасают.

Настоящий друг — верный щенок
Главное событие — это встреча Гава с верным другом, Щенком. Вместе они становятся неразлучными и готовы противостоять любым неприятностям, которые им встречаются на пути. Эта история о дружбе, верности и смелости, которая учит, что с хорошим другом никакие трудности не страшны.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1000 ₽
2 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав

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