Свободная пара
Свободная пара

Спектакль Свободная пара

Постановка
Ерундопель-театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Итальянские страсти в спектакле Ерундопель театра «Свободная пара»

В театре снова зажигаются огни! На очереди спектакль «Свободная пара», который заставит зрителей задуматься о том, что такое настоящая любовь и верность. Инженер Мамбретти решает предложить своей жене жить по принципам «свободной любви» — без обязательств и взаимных упреков. Однако, как показывает жизнь, такие эксперименты могут привести к неожиданным последствиям.

Сюжет

Мамбретти не догадывается, что его жена воспользуется их договором и заведет любовника. Это столкновение двух миров — традиционной верности и новой свободы — становится основой для сюжета. Главный герой, оказавшись на другой стороне баррикад, начинает осознавать все сложности и парадоксы своей идеи.

Стиль исполнения

Спектакль сочетает в себе гротеск, искрометный юмор и буффонаду. Итальянские страсти переплетаются с историей любви и мечтой о счастье. Зрители станут свидетелями «дела о супружеской неверности», которое поднимает важные вопросы о взаимопонимании и доверии в отношениях.

Интересные факты

«Свободная пара» — это не просто комедия, а глубокая психологическая драма, которая заставляет задуматься о нашем восприятии любви. Спектакль уже успел завоевать популярность на международных театральных фестивалях и получил положительные отзывы критиков.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление! Присоединяйтесь к нам в театре и погрузитесь в мир эмоций и нестандартных решений.

Октябрь
5 октября воскресенье
18:00
Ерундопель-театр Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53
от 1000 ₽

Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара

