Спектакль Бедная девушка

Спектакль по роману Юлии Беломлинской

«Бедная девушка» – это история о поисках себя в большом мире, рассказанная с самоиронией и откровенностью. Спектакль основан на автобиографическом романе Юлии Беломлинской «Бедная Девушка или яблоко, курица, Пушкин», где каждая глава пропитана смешением жанров и настроений — от лирики городского романса до драйва арий мюзиклов.

О спектакле

Главная героиня, «Бедная девушка», отправляется в путешествие через Нью-Йорк, Париж и родной Петербург, отыскивая свое место в жизни. Путь, который она проходит, наполнен яркими и порой парадоксальными событиями. От художницы до Доминиктрисы, от страданий до торжества над собой – эта история о том, как человек меняется, но не теряет надежду и силу любви. Спектакль сочетает в себе музыку, песни и танцы, создавая атмосферу праздника даже в самых драматических моментах.

Зрителя ждет множество откровенных и искренних жизненных историй, наполненных самоиронией, красивыми женщинами и страстными мужчинами. Спектакль дарит возможность взглянуть на жизнь героини через призму великой литературы и искренней вселенской любви.

Особенности постановки

Постановка насыщена музыкальными номерами, в том числе ариями мюзиклов и романсами.

Спектакль идет с одним антрактом.

В постановке содержатся откровенные сцены и ненормативная лексика.

Организационная информация

Сбор гостей начинается за час до спектакля. Заказы в баре принимаются до и после постановки, а также в антракте. Обслуживание во время спектакля приостанавливается.

Для бронирования столиков и дополнительной информации звоните по телефону: +7 (995) 632-19-83.

Примечание: В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.