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Шуры-муры
Киноафиша Шуры-муры

Спектакль Шуры-муры

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о советской эпохе в Театре эстрады Аркадия Райкина

Время уходит, но ностальгия по советской эпохе остаётся живой. Современные режиссёры всё чаще обращаются к наследию советских авторов, и особое место в этом контексте занимает бессмертная проза Василия Макаровича Шукшина. Спектакль «Шуры-муры», созданный Юрием Гальцевым и Владимиром Глазковым, представляет собой трогательное обращение к рассказам Шукшина о жизни простых людей.

Концепция постановки:

Режиссёры поставили цель увидеть произведения Шукшина глазами современного молодого человека. Поэтому в спектакле участвуют молодые актёры и актрисы, выпускники мастерской Юрия Гальцева. Постановка представляет собой серию миниатюр — яркую мозаику из коротких историй, которые соединяют в себе юмор, грусть, забавные и лиричные моменты, рассказывая о шукшинских «чудиках».

Особенности:

Чтобы раскрыть комическую сущность шукшинских рассказов, «Шуры-муры» наполнили задорными песнями и танцами, народным юмором и пародиями на советскую эстраду. Эти элементы не должны смущать поклонников творчества Шукшина, поскольку спектакль создан с большой любовью и уважением к автору, который стал символом своей эпохи.

Реакция критиков:

Спектакль заслужил одобрение Лидии Федосеевой-Шукшиной, вдовы писателя, посетившей премьеру. Её поддержка подтверждает, что «Шуры-муры» успешно передают дух и атмосферу произведений Василия Шукшина, сохраняя их искренность и глубокую человечность.

Режиссер
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
В ролях
Анастасия Кастрица
Анастасия Кипина
Алена Кухоткина
Анастасия Лазо

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Шуры-муры Шуры-муры Шуры-муры Шуры-муры Шуры-муры Шуры-муры Шуры-муры Шуры-муры Шуры-муры

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