Спектакль Свободная пара

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары — без взаимных обязательств в верности и любви. Он полагал, что именно так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако он даже не предполагал, что его жена однажды воспользуется этим «договором» и заведёт любовника.
Лауреат Нобелевской премии, выдающийся итальянский драматург Дарио Фо, в чьих пьесах важную роль играют импровизация, фарс и гротеск, превратил эту обыденную историю в искрометную комедию с глубоким смыслом. Его герои, вспоминая и «проигрывая на публике» свою многолетнюю семейную жизнь, задаются вечными вопросами о счастье, любви и семье.
Режиссёр: Борис Мильграм
Художник-постановщик: Борис Лысиков
Хореограф: Сергей Зарубин
Перевод: Николай Живаго
Продюсер: Леонид Роберман
Мария Аронова и Борис Щербаков
Премьера: 3 сентября 2003 года
Продолжительность спектакля: 1 ч 30 мин (без антракта)
Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию, которая заставит вас задуматься о важных аспектах отношений и любви!