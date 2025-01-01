Спектакль Свободная пара

Мария Аронова и Борис Щербаков в семейной комедии по пьесе Дарио Фо и Франки Раме в КЦ "Меридиан"

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары — без взаимных обязательств в верности и любви. Он полагал, что именно так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако он даже не предполагал, что его жена однажды воспользуется этим «договором» и заведёт любовника.

Лауреат Нобелевской премии, выдающийся итальянский драматург Дарио Фо, в чьих пьесах важную роль играют импровизация, фарс и гротеск, превратил эту обыденную историю в искрометную комедию с глубоким смыслом. Его герои, вспоминая и «проигрывая на публике» свою многолетнюю семейную жизнь, задаются вечными вопросами о счастье, любви и семье.

Создатели спектакля

Режиссёр: Борис Мильграм

Художник-постановщик: Борис Лысиков

Хореограф: Сергей Зарубин

Перевод: Николай Живаго

Продюсер: Леонид Роберман

В главных ролях

Мария Аронова и Борис Щербаков

Дополнительная информация

Премьера: 3 сентября 2003 года

Продолжительность спектакля: 1 ч 30 мин (без антракта)

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию, которая заставит вас задуматься о важных аспектах отношений и любви!