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Киноафиша Свободная пара

Спектакль Свободная пара

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Мария Аронова и Борис Щербаков в семейной комедии по пьесе Дарио Фо и Франки Раме в КЦ "Меридиан"

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары — без взаимных обязательств в верности и любви. Он полагал, что именно так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако он даже не предполагал, что его жена однажды воспользуется этим «договором» и заведёт любовника.

Лауреат Нобелевской премии, выдающийся итальянский драматург Дарио Фо, в чьих пьесах важную роль играют импровизация, фарс и гротеск, превратил эту обыденную историю в искрометную комедию с глубоким смыслом. Его герои, вспоминая и «проигрывая на публике» свою многолетнюю семейную жизнь, задаются вечными вопросами о счастье, любви и семье.

Создатели спектакля

Режиссёр: Борис Мильграм

Художник-постановщик: Борис Лысиков

Хореограф: Сергей Зарубин

Перевод: Николай Живаго

Продюсер: Леонид Роберман

В главных ролях

Мария Аронова и Борис Щербаков

Дополнительная информация

Премьера: 3 сентября 2003 года

Продолжительность спектакля: 1 ч 30 мин (без антракта)

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию, которая заставит вас задуматься о важных аспектах отношений и любви!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
14:00 19:00

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