Иммерсивный спектакль «Свидание. Париж»

Приглашаем вас стать частью уникальной истории, где переплетаются любовь, судьба и волшебная атмосфера!

Сюжет

Главная героиня — девушка, которая, не зная о разнице во времени, опаздывает на важное свидание. Она приходит в ресторан, полная надежд, но, увы, её избранник уже ушёл. В этот момент судьба сводит её с другим мужчиной, и их встреча становится началом чего-то неожиданного.

Что вас ожидает?

Две захватывающие сюжетные линии: Вы станете свидетелями не только трогательной романтической истории, но и интригующих поворотов, развивающихся на ваших глазах.

Вы станете свидетелями не только трогательной романтической истории, но и интригующих поворотов, развивающихся на ваших глазах. Интерактивный формат: У вас будет возможность стать активным участником событий, взаимодействуя с актёрами. Ваши решения могут изменить ход сюжета и привести к неожиданным результатам!

Команда спектакля