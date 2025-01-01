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Свидание. Париж
Киноафиша Свидание. Париж

Спектакль Свидание. Париж

16+
Режиссер Рэнат Зиннатов
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль «Свидание. Париж»

Приглашаем вас стать частью уникальной истории, где переплетаются любовь, судьба и волшебная атмосфера!

Сюжет

Главная героиня — девушка, которая, не зная о разнице во времени, опаздывает на важное свидание. Она приходит в ресторан, полная надежд, но, увы, её избранник уже ушёл. В этот момент судьба сводит её с другим мужчиной, и их встреча становится началом чего-то неожиданного.

Что вас ожидает?

  • Две захватывающие сюжетные линии: Вы станете свидетелями не только трогательной романтической истории, но и интригующих поворотов, развивающихся на ваших глазах.
  • Интерактивный формат: У вас будет возможность стать активным участником событий, взаимодействуя с актёрами. Ваши решения могут изменить ход сюжета и привести к неожиданным результатам!

Команда спектакля

  • Автор идеи: Даниил Миронов
  • Автор текста и режиссёр: Рэнат Зиннатов
  • Актёры: Егор Куприянов, Владимир Салмин, Евгения Ефремова, Мария Сабитова, Эльвира Мустафина, Даниил Миронов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 7 августа
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
19:00 от 1800 ₽
Казань, 14 августа
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
19:00 от 1800 ₽
Самара, 19 августа
Пространство «Коза-артист» Самара, Ленинградская, 29, 2 этаж
20:00 от 1800 ₽
Казань, 21 августа
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
19:00 от 1800 ₽

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