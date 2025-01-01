Иммерсивный спектакль «Свидание. Париж»
Приглашаем вас стать частью уникальной истории, где переплетаются любовь, судьба и волшебная атмосфера!
Сюжет
Главная героиня — девушка, которая, не зная о разнице во времени, опаздывает на важное свидание. Она приходит в ресторан, полная надежд, но, увы, её избранник уже ушёл. В этот момент судьба сводит её с другим мужчиной, и их встреча становится началом чего-то неожиданного.
Что вас ожидает?
- Две захватывающие сюжетные линии: Вы станете свидетелями не только трогательной романтической истории, но и интригующих поворотов, развивающихся на ваших глазах.
- Интерактивный формат: У вас будет возможность стать активным участником событий, взаимодействуя с актёрами. Ваши решения могут изменить ход сюжета и привести к неожиданным результатам!
Команда спектакля
- Автор идеи: Даниил Миронов
- Автор текста и режиссёр: Рэнат Зиннатов
- Актёры: Егор Куприянов, Владимир Салмин, Евгения Ефремова, Мария Сабитова, Эльвира Мустафина, Даниил Миронов