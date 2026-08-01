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Игра-спектакль "Мафия"
Киноафиша Игра-спектакль "Мафия"

Спектакль Игра-спектакль "Мафия"

18+
Возраст 18+

О спектакле

Новая жизнь легенды: спектакль «Мафия»

Легендарная игра «Мафия» обретает на сцене новый формат. Теперь зритель не просто наблюдает за игрой, а становится ее частью. Оживающие персонажи погружают вас в свой мир, а ваши решения напрямую влияют на развитие событий.

Сюжет разворачивается в доме могучего мафиози Мичелли Кальто, который приглашает вас принять участие в особой игре, наполненной тайнами и интригами. В этом интерактивном спектакле вам предстоит столкнуться с любовью, борьбой, смехом, драмой и трагедией — все эти чувства переполняют атмосферу этого загадочного дома.

Кто знает, возможно, именно вам удастся разгадать ключ к ответу, который терзает всех героев! Устраивайтесь поудобнее, ведь длительность спектакля составляет примерно до трех часов в зависимости от хода игры.

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В других городах
Август
14 августа пятница
19:00
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
от 2000 ₽
27 августа четверг
19:00
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