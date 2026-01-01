Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сурганова и оркестр
Билеты от 2500₽
Киноафиша Сурганова и оркестр

Сурганова и оркестр

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Грандиозный концерт группы «Сурганова и Оркестр» в Кремле

Группа «Сурганова и Оркестр» готовит уникальное событие для своих поклонников. Концерт, который состоится в Государственном Кремлевском дворце, обещает стать незабываемым музыкальным событием, которое зрители будут помнить еще долгие годы.

Лучшие хиты и новые композиции «Сурганова и Оркестр»

В репертуаре группы на данный момент более 300 песен, включая как авторские композиции, так и произведения, написанные на стихи различных поэтов - от классиков XIX века до современных авторов. Для предстоящего выступления в Кремле музыканты выбрали лучшие из них: любимые хиты и свежие звуки новых альбомов.

Дорога к вершинам музыкального успеха

Светлана Сурганова и ее коллектив недавно отметили свое 20-летие, а сама певица празднует 40 лет творческой деятельности. Они поднимались от студенческих клубов до крупнейших рок-фестивалей, став символом современной музыкальной культуры Петербурга.

За эти годы группа достигла значительных успехов, собирая множество наград и призов. Они активно гастролируют, обрабатывая за сезон десятки городов, и даже получали звание «самой гастролирующей группы» на музыкальных премиях.

Эмоции и впечатления для зрителей

На концерте зрителям обещают необыкновенный плейлист, особую подачу и уникальные впечатления. Кремль, как сердце России, станет идеальным местом для этого события, а Светлана Сурганова представляет собой поющее сердце Петербурга.

История и достижения «Сурганова и Оркестр»

Группа «Сурганова и Оркестр» была образована в 2003 году. Их дебютный альбом «Неужели не я» стал успешным и получил звание «Золотой диск». За годы творческой карьеры группа записала более 10 студийных альбомов и множество концертных записей.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта. Ожидайте море ярких эмоций, глубоких переживаний и великолепной музыки!

Купить билет на концерт Сурганова и оркестр

Помощь с билетами
Ноябрь
12 ноября четверг
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Ансамбль девяти саксофонов Novo
12+
Классическая музыка

Ансамбль девяти саксофонов Novo

22 декабря в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Праздничный концерт при свечах
6+
Живая музыка

Праздничный концерт при свечах

3 июня в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 2300 ₽
Джаз под звёздами
12+
Джаз

Джаз под звёздами

26 июня в 20:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше