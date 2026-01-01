Старинный орган при свечах. Великая классика: Бах и Моцарт

Фонд «Небесный мост» приглашает вас на уникальный концерт органной музыки, который состоится под высокими сводами англиканского собора. В этот вечер зрители смогут насладиться величественными произведениями, созданными выдающимися композиторами разных эпох.
В зале собора представлено сразу два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, а также современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это позволит вам услышать уникальное звучание как традиционного немецкого органа, так и итальянского концертного инструмента.
В программе концерта вы услышите:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко, которая подарит слушателям атмосферу глубоких музыкальных переживаний.
Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.
Не упустите возможность насладиться шедеврами органной музыки в великолепной акустике англиканского собора!