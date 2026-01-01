Оповещения от Киноафиши
Старинный орган при свечах. Великая классика: Бах и Моцарт
Старинный орган при свечах. Великая классика: Бах и Моцарт

6+

О концерте

Вечер органной музыки в англиканском соборе

Фонд «Небесный мост» приглашает вас на уникальный концерт органной музыки, который состоится под высокими сводами англиканского собора. В этот вечер зрители смогут насладиться величественными произведениями, созданными выдающимися композиторами разных эпох.

Два органа — два звучания

В зале собора представлено сразу два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, а также современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это позволит вам услышать уникальное звучание как традиционного немецкого органа, так и итальянского концертного инструмента.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите:

  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532
  • Й. Рейнбергер — Соната № 8 op. 132, ля минор (Скерцо и Пассакалия)
  • И. С. Бах — Ш. Гуно — «Ave Maria»
  • Г. Ф. Гендель — «Alleluia» из оратории «Мессия»
  • В. А. Моцарт — «Lacrimosa» из Реквиема
  • В. А. Моцарт — Фантазия фа минор KV 608
  • М. Регер — «Ein 'feste Burg ist unser Gott» (Господь — наша крепость), op. 27
  • И. С. Бах — Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко, которая подарит слушателям атмосферу глубоких музыкальных переживаний.

Организация и время

Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться шедеврами органной музыки в великолепной акустике англиканского собора!

Март
12 марта четверг
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 900 ₽

