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Билеты от 1500₽
Киноафиша Егор Свирский

Егор Свирский

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт Егора Свирского в Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к вечеру настоящего юмора! Егор Свирский, один из самых ярких представителей российского стендапа, выступит в Stand Up Store Moscow. Не упустите возможность насладиться его уникальным стилем и остроумными шутками.

Об исполнителе

Егор Свирский — комик, который завоевал популярность благодаря своему умению находить смешное в повседневной жизни. Его выступления насыщены ироничными наблюдениями и невероятной харизмой. В 2022 году он стал финалистом престижного стендап-конкурса, что подтвердило его статус в мире юмора.

Не пропустите!

Этот вечер обещает быть полным смеха и хорошего настроения. Приходите и зарядитесь позитивом вместе с Егором Свирским!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
22:00 от 1500 ₽

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