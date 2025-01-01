Стендап концерт Егора Свирского в Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к вечеру настоящего юмора! Егор Свирский, один из самых ярких представителей российского стендапа, выступит в Stand Up Store Moscow. Не упустите возможность насладиться его уникальным стилем и остроумными шутками.

Об исполнителе

Егор Свирский — комик, который завоевал популярность благодаря своему умению находить смешное в повседневной жизни. Его выступления насыщены ироничными наблюдениями и невероятной харизмой. В 2022 году он стал финалистом престижного стендап-конкурса, что подтвердило его статус в мире юмора.

Не пропустите!

Этот вечер обещает быть полным смеха и хорошего настроения. Приходите и зарядитесь позитивом вместе с Егором Свирским!