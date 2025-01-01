Классические новогодние концерты

«Щелкунчик» и зимние сказки с оркестром

Когда: 15 декабря

Где: Vegas City Hall

Погружение в мир музыкальных сказок начнется в Vegas City Hall, где на сцене оживут классические произведения Чайковского. Концерт «Щелкунчик» в исполнении симфонического оркестра Москвы обещает стать событием, которое нельзя пропустить в этот праздничный сезон. Праздничная программа включает фрагменты из «Щелкунчика», «Спящей красавицы» и «Лебединого озера». Великолепное исполнение HighTime Orchestra — известного российского коллектива — создаст неповторимую атмосферу зимней сказки и сделает вечер по-настоящему особенным. Зрители смогут насладиться музыкой великого композитора, воспетой его учениками, и ощутить все грани волшебства и красоты классического звучания.

Рождественские вечера в Галерее. Виртуозы рояля

Когда: 22 декабря

Где: Галерея Ильи Глазунова

В камерной обстановке Галереи Ильи Глазунова состоится концерт «Виртуозы рояля» — вечер, погружающий слушателей в мир классической музыки. Звучание фортепиано исполнит для публики произведения лучших композиторов, передавая их эмоциональное богатство и уникальную музыкальную энергию. Этот концерт приглашает погрузиться в атмосферу рождественского вечера и насладиться красотой традиционной музыки в уникальной камерной обстановке.

Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года

Когда: 27 декабря

Где: Соборная палата

Эти зимние праздники пройдут под аккомпанемент произведений Чайковского, включающих любимый «Щелкунчик» и «Времена года». Академия Русской Музыки, под управлением Ивана Никифорчина, исполнит эти шедевры в зале Соборной палаты, создавая ощущение погружения в зимний пейзаж. Энергия оркестра и виртуозность музыкантов наполнят зал чарующими мелодиями, которые напомнят о сказочных зимних вечерах.

Новогодний концерт «Армянский дудук, орган, саксофон и рояль»

Когда: 28 декабря

Где: Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла

Этот музыкальный эксперимент с участием армянского дудука, органа, саксофона и рояля подарит слушателям новый взгляд на рождественские мелодии. В уникальной атмосфере собора Святых Петра и Павла традиционные и экзотические инструменты сольются в единое музыкальное произведение, отражая атмосферу рождественского уюта и духовности. Этот концерт станет незабываемым событием для всех ценителей этнической и классической музыки.

Новый год с БСО

Когда: 29 декабря

Где: Большой зал Консерватории

Начните празднование под музыку Большого симфонического оркестра России, под управлением знаменитого дирижера Владимира Федосеева. В этот вечер гостей ждёт волшебное исполнение классики: «Времена года» Глазунова и Чайковского, отрывки из легендарного балета «Щелкунчик», а также чарующая «Шехеразада» Римского-Корсакова. Концерт придаст атмосфере новогоднего предвкушения дух возвышенных традиций и станет прекрасным вступлением к праздникам.

New Year Hits: Классика и джаз

Когда: 29 декабря

Где: Центральный дом работников искусств

Этот вечер соберёт рождественские мелодии и классические джазовые композиции, которые навевают уютное ощущение зимних праздников. Концерт будет наполнен песнями, что звучат в декабре и создают атмосферу волшебства. Зал превратится в Место, где музыка и зимний дух переплетаются, открывая череду радостных событий и погружая зрителей в праздничное настроение. Насладитесь началом новогоднего чуда в одном из самых уютных залов Москвы!

Новогодний вечер в Париже

Когда: 30 декабря

Где: Центральный дом работников искусств

Для тех, кто мечтает о романтике Парижа, этот концерт станет идеальной возможностью погрузиться в изысканную атмосферу французской столицы. Вечер обещает окунуть зрителей в мир французской музыки и культуры, пробуждая образы Монмартра и величественных Елисейских Полей. Лирические композиции и мелодии, которые переносят на улочки, пропитанные духом Парижа, создадут ощущение, что вы находитесь в самом сердце этого легендарного города. Уникальный шанс ощутить магию Франции, не выезжая из Москвы!

Новогодние выступления с участием звезд

Михаил Шуфутинский: праздничный концерт

Когда: 20 декабря

Где: Барвиха Luxury Village

Для любителей музыки Шуфутинского это выступление станет настоящим подарком. Его знаменитые песни, такие как «3 сентября» и «Крещатик», снова зазвучат на сцене, заряжая зал теплотой и душевной энергетикой. Шуфутинский, который известен своим уникальным стилем, создаст атмосферу настоящего праздника, а его хиты окунут каждого слушателя в мир воспоминаний и ярких эмоций.

Григорий Лепс: рождественский концерт

Когда: 22 декабря

Где: Live Арена

Для поклонников Григория Лепса этот рождественский концерт станет незабываемым событием, где к нему присоединятся такие артисты, как Лариса Долина, Стас Михайлов и Шаман. Это выступление подарит настоящий праздничный настрой, наполненный энергией, искренностью и теплом. Эта волшебная ночь станет для всех гостей символом нового начала и светлых ожиданий наступающего года.

Новогоднее шоу с Ани Лорак

Когда: 27 декабря

Где: Барвиха Luxury Village

Ани Лорак выступит на сцене с лучшими хитами, создавая уникальную атмосферу, полную света и музыки. Её харизматическое исполнение, завоевавшее сердца миллионов, и её трогательные песни подарят всем гостям вечера ощущение тепла и праздника.

Арт-группа «Хор Турецкого». Праздничное представление

Когда: 28 и 29 декабря

Где: Кремлёвский дворец

Яркий и эмоциональный новогодний концерт от Хора Турецкого обещает удивить слушателей и подарить атмосферу праздника. Знаменитый коллектив завораживает своим диапазоном — от мощного баса до высокого сопрано — и неподражаемой харизмой. В программе — праздничные мелодии, известные рождественские композиции и новые интерпретации, которые зрители смогут спеть вместе с артистами. Это будет чарующий вечер с волшебной атмосферой сцены и невероятными спецэффектами, которые помогут зарядиться позитивной энергией на целый год. Такое шоу стоит увидеть хотя бы раз в жизни!

Эстрадные новогодние концерты

Новогодний концерт ЖАРА — Бузова, Чеботина, Краймбрери, Алсу и другие

Когда: 18 декабря

Где: Live Арена

Новогоднее шоу ЖАРА 2024 станет возможностью увидеть любимых артистов в одном концерте. На одной сцене выступят такие известные исполнители, как Алсу, Краймбрери, Ани Лорак, Ольга Бузова, Лолита и другие звёзды, исполняя популярные песни и заряжая публику энергией. Уникальная атмосфера праздника усилится потрясающими световыми эффектами и звуковым сопровождением. Эта встреча лучших артистов года подарит зрителям незабываемые эмоции и станет важным событием в череде зимних праздников.

Новогодний концерт «Ёлка для взрослых»

Когда: 22 и 29 декабря, 2 января

Где: КЦ «Меридиан»

Для тех, кто хочет начать новый год весело и активно, — праздничное мероприятие «Ёлка для взрослых»! Здесь зрителей ждёт смешное шоу, ностальгическая ретро-дискотека с артистами из 90-х, конкурсы и розыгрыши. На сцене появятся Сергей Дроботенко в образе Деда Мороза и финалистка шоу «Голос» Мари Карне, которая добавит джазовые нотки к веселью. Также будут выступать Кай Метов и Игорь Наджиев, исполняя известные хиты, под которые можно будет потанцевать. Концерт подарит заряд позитивной энергии и ощущение праздника, которое надолго останется в памяти.

Новогодний голубой огонек

Когда: 18, 28 и 30 декабря

Где: КЦ «Меридиан», ЦДКЖ

Классическое новогоднее представление «Голубой огонек» 2024 вернется на сцену с любимыми праздничными песнями и теплыми воспоминаниями. Атмосфера вечера будет полна эмоций, а известные песни прозвучат в живом исполнении, напоминая зрителям о традициях. Если для вас Новый год ассоциируется с запахом мандаринов и теплым светом новогоднего огонька, этот концерт подарит незабываемое ощущение детства и зимнего волшебства.

Лучшие новогодние песни советской эпохи

Когда: 30 декабря и 3 января

Где: «Гнездо Глухаря»

Любители традиционных новогодних песен смогут насладиться тематическим новогодним концертом в «Гнезде Глухаря». В программе прозвучат известные песни, такие как «Три белых коня», «У леса на опушке» и «Снег кружится», которые подарят праздничное настроение всей семье. Концерт включает в себя не только музыкальную часть, но и театрализованные элементы с участием Снегурочки и двух Дедов Морозов. Советская классика, веселые танцы и зимние гадания создадут атмосферу настоящего праздника для всех гостей.

Концерты в канун нового года

Новогоднее путешествие с «Ансамбль солистов Эрмитаж»

Когда: 31 декабря

Где: Дом музыки

31 декабря Дом музыки приглашает гостей на волшебное музыкальное путешествие. Ансамбль солистов «Эрмитаж» под руководством Ильи Норштейна исполнит знаменитые произведения, включая мелодии Баха, Вивальди, Цфасмана, Пьяццоллы и других выдающихся композиторов. Это музыкальное событие погрузит зрителей в атмосферу предвкушения праздника, создавая идеальный настрой на новогоднюю ночь. Ансамбль обещает яркое шоу с карнавальными костюмами, наполненное праздничными красками и чувствами.

Новогоднее саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино

Когда: 31 декабря

Где: Галерея Шилова

Фанаты киноклассики смогут провести этот вечер, погрузившись в волшебные мелодии из всемирно известных фильмов. На сцене Галереи Шилова прозвучат саундтреки, которые стали настоящими хитами вне экрана, вызывая у слушателей яркие эмоции и воспоминания. Музыка придаст картинам новый голос, оживит их образы и сделает незабываемой встречу с любимыми героями.

Новогодний концерт с Евгением Мироновым, Петром Дранга

Когда: 31 декабря

Где: Дом музыки

На сцене Дома музыки в канун Нового года соберутся известные артисты, чтобы подарить зрителям праздничное настроение. Евгений Миронов, Пётр Дранга и другие звезды представят программу, насыщенную произведениями Пьяццоллы, Окуджавы и Монти, погружая всех в атмосферу музыки, театра и вдохновения. Вечер обещает стать ярким и запоминающимся, создав настрой на весь 2025 год.

Рождественский фестиваль органной музыки при свечах

Когда: 31 декабря

Где: Англиканская церковь Святого Андрея

Для тех, кто ценит величественное звучание органа, рождественский фестиваль музыки пройдет в Англиканской церкви. Это событие станет незабываемым вечерним концертом с мелодиями из любимых фильмов, новогодним попурри и композициями мировой классики. Вечер завершится попурри на знакомые новогодние темы, создавая атмосферу радости и теплого праздника.

Новогодняя ночь 2025 в Soho Rooms! Сосо Павлиашвили & Jakone A.V.G.

Когда: 31 декабря

Где: Soho Event Hall

Встретить Новый год под романтические и зажигательные мелодии можно на концерте Сосо Павлиашвили в Soho Event Hall. Начиная с 1:30 ночи, гостей ожидает атмосфера праздника и ярких эмоций. Здесь можно окунуться в любимые песни и зарядиться позитивом на весь предстоящий год. Ночь с энергией Сосо Павлиашвили обещает быть незабываемой и полной веселья.

Мелодион. Новогодний концерт при свечах. Happy New Year

Когда: 31 декабря

Где: Концертный зал им. Архиповой

Концертный зал Архиповой приглашает на волшебный новогодний вечер с ансамблем «Мелодион», который исполнит чарующие мелодии в окружении сотен свечей. Виртуозная музыка, уютный свет и праздничные композиции создадут ту самую атмосферу тепла и уюта. Это идеальный выбор для тех, кто хочет встретить Новый год в душевной и романтичной обстановке.

Концерты в январе

Рождественский фестиваль органной музыки. Бах и Гендель

Когда: 3 января

Где: Англиканская церковь Святого Андрея

Любители классической музыки смогут насладиться произведениями Баха и Генделя в исполнении виртуозов органной музыки в Англиканской церкви. Вечер под сводами собора наполнен звуками, которые погружают в атмосферу прошлых эпох. Это редкая возможность окунуться в мир духовной и величественной музыки, которая звучит как торжественная молитва и оставляет неизгладимое впечатление.

Рождество в театре «Градский Холл»

Когда: С 2 по 8 января

Где: театр «Градский Холл»

Семейный рождественский концерт в «Градском Холле» подарит зрителям тёплую и радостную атмосферу. Под руководством художественного директора Алексея Рыбникова и дирижёра Сергея Свиридова прозвучат любимые песни и мелодии, которые создадут уютный праздник для всей семьи. Зрителей ждёт волнующая атмосфера, где можно провести время с близкими, наслаждаясь живой музыкой и праздничной программой.

Белоснежный бал Иоганна Штрауса с Concord Orchestra

Когда: 11 января

Где: Государственный Кремлёвский дворец

Настоящий вальсовый праздник пройдет в Кремлёвском дворце, где под звуки оркестра Concord Orchestra прозвучат известные произведения Иоганна Штрауса. Элегантные танцы, роскошные костюмы и знакомые ритмы увлекут зрителей в атмосферу Венского бала. Концерт «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» обещает стать по-настоящему ярким событием зимы.

Слава

Когда: 7 января

Где: зал «Измайлово»

Слава вновь выйдет на сцену, чтобы подарить своим поклонникам душевные и искренние выступления. Каждая её песня, как будто создается специально для слушателя, будь то «Ты услышишь меня», «Дочка-Мама» или «Бумеранг». Концерт обещает стать особенным для каждого, кто скучает по любимым мелодиям. Как отмечает сама Слава, каждый её концерт уникален и оставляет след не только в сердцах зрителей, но и в её собственном.

Александр Серов

Когда: 4 января

Где: зал «Измайлово»

Александр Серов, известный многим своим мощным голосом и проникновенными песнями, готовится к встрече со своей аудиторией. Серов исполнит самые запоминающиеся композиции, такие как «Я люблю тебя до слез», которые неизменно находят отклик в сердцах поклонников. Его концерты наполнены искренностью и особенной теплотой, а живое исполнение придает каждой песне ещё больше эмоций и чувства.

Элли на маковом поле

Когда: 6 января

Где: клуб 1930 Moscow

Талантливая певица Элли на маковом поле приглашает провести рождественский вечер в волшебной атмосфере русских романсов. Особенное звучание клавишных, арфы и духовых инструментов создаст погружающую атмосферу, погружая в романтику прошлого. Это концерт, который обещает увлечь гостей своими мелодиями и историей каждого произведения. Вечер непременно станет погружением в мир чувств и образов, так близких каждому.

Polnalyubvi – рождественский концерт

Когда: 8 января

Где: клуб 1930 Moscow

На рождественском выступлении Polnalyubvi ожидается магия музыки и уюта. Её творчество пропитано добротой и теплотой, которая находит отклик в душах слушателей. На концерте прозвучат уже полюбившиеся хиты, а также новые песни, которые помогут ощутить себя в волшебной зимней сказке. Каждая мелодия станет не только подарком, но и возможностью для зрителя прожить вместе с артисткой неповторимые моменты.

Татьяна Буланова

Когда: 12 января

Где: бар «Petter»

Татьяна Буланова пригласит гостей на камерный концерт, где её душевные песни будут особенно трогательны и откровенны. В уютной обстановке зрители смогут насладиться её голосом, который погружает в атмосферу тепла и душевности. Буланова исполнит свои самые любимые композиции, которые известны и близки её поклонникам.