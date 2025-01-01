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Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025

Афиша Москвы на зимние праздники 2024-2025 года изобилует яркими музыкальными событиями. Каждое выступление на сценах столицы наполнено волшебством зимних мелодий, и мы предлагаем вашему вниманию подборку самых запоминающихся новогодних шоу. Почувствуйте атмосферу праздника, отправляясь на волшебные музыкальные представления и концерты, исполняемые лучшими артистами. Успейте купить билеты на самые ожидаемые выступления, чтобы полностью погрузиться в магию новогоднего музыкального сезона.

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Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса
Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса
классическая музыка
Лучшие новогодние песни советской эпохи
Лучшие новогодние песни советской эпохи
эстрада
«Щелкунчик» и другие зимние сказки с малым симфоническим оркестром. HighTime Orchestra
«Щелкунчик» и другие зимние сказки с малым симфоническим оркестром. HighTime Orchestra
классическая музыка
Рождественские вечера в Галерее. Виртуозы рояля: Валентина Лисица
Рождественские вечера в Галерее. Виртуозы рояля: Валентина Лисица
классическая музыка
Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года
Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года
классическая музыка
Новогодний концерт «Армянский дудук, орган, саксофон и рояль»
Новогодний концерт «Армянский дудук, орган, саксофон и рояль»
этно, джаз, классическая музыка
Новый год с БСО
Новый год с БСО
классическая музыка
Новогодний вечер в Париже
Новогодний вечер в Париже
классическая музыка, французский шансон, неоклассика
Михаил Шуфутинский. Новогодний концерт
Михаил Шуфутинский. Новогодний концерт
эстрада, шансон
New Year Hits. Новогодняя классика и джаз
New Year Hits. Новогодняя классика и джаз
джаз
Рождество с Григорием Лепсом
Рождество с Григорием Лепсом
поп, эстрада
Ани Лорак. Новогодний концерт
Ани Лорак. Новогодний концерт
поп, музыка
Арт-группа «Хор Турецкого». «Новогоднее шоу»
Арт-группа «Хор Турецкого». «Новогоднее шоу»
эстрада, музыка
Новогодний концерт Жара
Новогодний концерт Жара
поп, фестиваль, музыка
Новогодний концерт «Ёлка для взрослых»
Новогодний концерт «Ёлка для взрослых»
юмор, эстрада
Новогодний голубой огонек
Новогодний голубой огонек
эстрада
Новогоднее путешествие с Ансамблем солистов Эрмитаж
Новогоднее путешествие с Ансамблем солистов Эрмитаж
классическая музыка, музыка
Новогоднее саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
Новогоднее саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
джаз, живая музыка
Новогодний концерт
Новогодний концерт
джаз, классическая музыка, эстрада
Рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Романтический вечер с арфой, органом и саксофоном
Рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Романтический вечер с арфой, органом и саксофоном
джаз, классическая музыка, неоклассика
Новогодняя ночь 2025 в Soho Rooms! Сосо Павлиашвили & Jakone A.V.G.
Новогодняя ночь 2025 в Soho Rooms! Сосо Павлиашвили & Jakone A.V.G.
вечеринка, эстрада
Мелодион. Новогодний концерт при свечах. Happy New Year
Мелодион. Новогодний концерт при свечах. Happy New Year
классическая музыка
Рождественский фестиваль органной музыки. Бах и Гендель
Рождественский фестиваль органной музыки. Бах и Гендель
классическая музыка, фестиваль
Рождество в театре «Градский Холл»
Рождество в театре «Градский Холл»
эстрада
Александр Серов
Александр Серов
эстрада
Элли на маковом поле
Элли на маковом поле
инди
polnalyubvi. Рождественский концерт
polnalyubvi. Рождественский концерт
поп
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
поп
Слава
Слава
поп
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Классические новогодние концерты

«Щелкунчик» и зимние сказки с оркестром

Когда: 15 декабря

Где: Vegas City Hall

Погружение в мир музыкальных сказок начнется в Vegas City Hall, где на сцене оживут классические произведения Чайковского. Концерт «Щелкунчик» в исполнении симфонического оркестра Москвы обещает стать событием, которое нельзя пропустить в этот праздничный сезон. Праздничная программа включает фрагменты из «Щелкунчика», «Спящей красавицы» и «Лебединого озера». Великолепное исполнение HighTime Orchestra — известного российского коллектива — создаст неповторимую атмосферу зимней сказки и сделает вечер по-настоящему особенным. Зрители смогут насладиться музыкой великого композитора, воспетой его учениками, и ощутить все грани волшебства и красоты классического звучания.

Рождественские вечера в Галерее. Виртуозы рояля

Когда: 22 декабря

Где: Галерея Ильи Глазунова

В камерной обстановке Галереи Ильи Глазунова состоится концерт «Виртуозы рояля» — вечер, погружающий слушателей в мир классической музыки. Звучание фортепиано исполнит для публики произведения лучших композиторов, передавая их эмоциональное богатство и уникальную музыкальную энергию. Этот концерт приглашает погрузиться в атмосферу рождественского вечера и насладиться красотой традиционной музыки в уникальной камерной обстановке.

Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года

Когда: 27 декабря

Где: Соборная палата

Эти зимние праздники пройдут под аккомпанемент произведений Чайковского, включающих любимый «Щелкунчик» и «Времена года». Академия Русской Музыки, под управлением Ивана Никифорчина, исполнит эти шедевры в зале Соборной палаты, создавая ощущение погружения в зимний пейзаж. Энергия оркестра и виртуозность музыкантов наполнят зал чарующими мелодиями, которые напомнят о сказочных зимних вечерах.

Новогодний концерт «Армянский дудук, орган, саксофон и рояль»

Когда: 28 декабря

Где: Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла

Этот музыкальный эксперимент с участием армянского дудука, органа, саксофона и рояля подарит слушателям новый взгляд на рождественские мелодии. В уникальной атмосфере собора Святых Петра и Павла традиционные и экзотические инструменты сольются в единое музыкальное произведение, отражая атмосферу рождественского уюта и духовности. Этот концерт станет незабываемым событием для всех ценителей этнической и классической музыки.

Новый год с БСО

Когда: 29 декабря

Где: Большой зал Консерватории

Начните празднование под музыку Большого симфонического оркестра России, под управлением знаменитого дирижера Владимира Федосеева. В этот вечер гостей ждёт волшебное исполнение классики: «Времена года» Глазунова и Чайковского, отрывки из легендарного балета «Щелкунчик», а также чарующая «Шехеразада» Римского-Корсакова. Концерт придаст атмосфере новогоднего предвкушения дух возвышенных традиций и станет прекрасным вступлением к праздникам.

New Year Hits: Классика и джаз

Когда: 29 декабря

Где: Центральный дом работников искусств

Этот вечер соберёт рождественские мелодии и классические джазовые композиции, которые навевают уютное ощущение зимних праздников. Концерт будет наполнен песнями, что звучат в декабре и создают атмосферу волшебства. Зал превратится в Место, где музыка и зимний дух переплетаются, открывая череду радостных событий и погружая зрителей в праздничное настроение. Насладитесь началом новогоднего чуда в одном из самых уютных залов Москвы!

Новогодний вечер в Париже

Когда: 30 декабря

Где: Центральный дом работников искусств

Для тех, кто мечтает о романтике Парижа, этот концерт станет идеальной возможностью погрузиться в изысканную атмосферу французской столицы. Вечер обещает окунуть зрителей в мир французской музыки и культуры, пробуждая образы Монмартра и величественных Елисейских Полей. Лирические композиции и мелодии, которые переносят на улочки, пропитанные духом Парижа, создадут ощущение, что вы находитесь в самом сердце этого легендарного города. Уникальный шанс ощутить магию Франции, не выезжая из Москвы!

Новогодние выступления с участием звезд

Михаил Шуфутинский: праздничный концерт

Когда: 20 декабря

Где: Барвиха Luxury Village

Для любителей музыки Шуфутинского это выступление станет настоящим подарком. Его знаменитые песни, такие как «3 сентября» и «Крещатик», снова зазвучат на сцене, заряжая зал теплотой и душевной энергетикой. Шуфутинский, который известен своим уникальным стилем, создаст атмосферу настоящего праздника, а его хиты окунут каждого слушателя в мир воспоминаний и ярких эмоций.

Григорий Лепс: рождественский концерт

Когда: 22 декабря

Где: Live Арена

Для поклонников Григория Лепса этот рождественский концерт станет незабываемым событием, где к нему присоединятся такие артисты, как Лариса Долина, Стас Михайлов и Шаман. Это выступление подарит настоящий праздничный настрой, наполненный энергией, искренностью и теплом. Эта волшебная ночь станет для всех гостей символом нового начала и светлых ожиданий наступающего года.

Новогоднее шоу с Ани Лорак

Когда: 27 декабря

Где: Барвиха Luxury Village

Ани Лорак выступит на сцене с лучшими хитами, создавая уникальную атмосферу, полную света и музыки. Её харизматическое исполнение, завоевавшее сердца миллионов, и её трогательные песни подарят всем гостям вечера ощущение тепла и праздника.

Арт-группа «Хор Турецкого». Праздничное представление

Когда: 28 и 29 декабря

Где: Кремлёвский дворец

Яркий и эмоциональный новогодний концерт от Хора Турецкого обещает удивить слушателей и подарить атмосферу праздника. Знаменитый коллектив завораживает своим диапазоном — от мощного баса до высокого сопрано — и неподражаемой харизмой. В программе — праздничные мелодии, известные рождественские композиции и новые интерпретации, которые зрители смогут спеть вместе с артистами. Это будет чарующий вечер с волшебной атмосферой сцены и невероятными спецэффектами, которые помогут зарядиться позитивной энергией на целый год. Такое шоу стоит увидеть хотя бы раз в жизни!

Эстрадные новогодние концерты

Новогодний концерт ЖАРА — Бузова, Чеботина, Краймбрери, Алсу и другие

Когда: 18 декабря

Где: Live Арена

Новогоднее шоу ЖАРА 2024 станет возможностью увидеть любимых артистов в одном концерте. На одной сцене выступят такие известные исполнители, как Алсу, Краймбрери, Ани Лорак, Ольга Бузова, Лолита и другие звёзды, исполняя популярные песни и заряжая публику энергией. Уникальная атмосфера праздника усилится потрясающими световыми эффектами и звуковым сопровождением. Эта встреча лучших артистов года подарит зрителям незабываемые эмоции и станет важным событием в череде зимних праздников.

Новогодний концерт «Ёлка для взрослых»

Когда: 22 и 29 декабря, 2 января

Где: КЦ «Меридиан»

Для тех, кто хочет начать новый год весело и активно, — праздничное мероприятие «Ёлка для взрослых»! Здесь зрителей ждёт смешное шоу, ностальгическая ретро-дискотека с артистами из 90-х, конкурсы и розыгрыши. На сцене появятся Сергей Дроботенко в образе Деда Мороза и финалистка шоу «Голос» Мари Карне, которая добавит джазовые нотки к веселью. Также будут выступать Кай Метов и Игорь Наджиев, исполняя известные хиты, под которые можно будет потанцевать. Концерт подарит заряд позитивной энергии и ощущение праздника, которое надолго останется в памяти.

Новогодний голубой огонек

Когда: 18, 28 и 30 декабря

Где: КЦ «Меридиан», ЦДКЖ

Классическое новогоднее представление «Голубой огонек» 2024 вернется на сцену с любимыми праздничными песнями и теплыми воспоминаниями. Атмосфера вечера будет полна эмоций, а известные песни прозвучат в живом исполнении, напоминая зрителям о традициях. Если для вас Новый год ассоциируется с запахом мандаринов и теплым светом новогоднего огонька, этот концерт подарит незабываемое ощущение детства и зимнего волшебства.

Лучшие новогодние песни советской эпохи

Когда: 30 декабря и 3 января

Где: «Гнездо Глухаря»

Любители традиционных новогодних песен смогут насладиться тематическим новогодним концертом в «Гнезде Глухаря». В программе прозвучат известные песни, такие как «Три белых коня», «У леса на опушке» и «Снег кружится», которые подарят праздничное настроение всей семье. Концерт включает в себя не только музыкальную часть, но и театрализованные элементы с участием Снегурочки и двух Дедов Морозов. Советская классика, веселые танцы и зимние гадания создадут атмосферу настоящего праздника для всех гостей.

Концерты в канун нового года

Новогоднее путешествие с «Ансамбль солистов Эрмитаж»

Когда: 31 декабря

Где: Дом музыки

31 декабря Дом музыки приглашает гостей на волшебное музыкальное путешествие. Ансамбль солистов «Эрмитаж» под руководством Ильи Норштейна исполнит знаменитые произведения, включая мелодии Баха, Вивальди, Цфасмана, Пьяццоллы и других выдающихся композиторов. Это музыкальное событие погрузит зрителей в атмосферу предвкушения праздника, создавая идеальный настрой на новогоднюю ночь. Ансамбль обещает яркое шоу с карнавальными костюмами, наполненное праздничными красками и чувствами.

Новогоднее саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино

Когда: 31 декабря

Где: Галерея Шилова

Фанаты киноклассики смогут провести этот вечер, погрузившись в волшебные мелодии из всемирно известных фильмов. На сцене Галереи Шилова прозвучат саундтреки, которые стали настоящими хитами вне экрана, вызывая у слушателей яркие эмоции и воспоминания. Музыка придаст картинам новый голос, оживит их образы и сделает незабываемой встречу с любимыми героями.

Новогодний концерт с Евгением Мироновым, Петром Дранга

Когда: 31 декабря

Где: Дом музыки

На сцене Дома музыки в канун Нового года соберутся известные артисты, чтобы подарить зрителям праздничное настроение. Евгений Миронов, Пётр Дранга и другие звезды представят программу, насыщенную произведениями Пьяццоллы, Окуджавы и Монти, погружая всех в атмосферу музыки, театра и вдохновения. Вечер обещает стать ярким и запоминающимся, создав настрой на весь 2025 год.

Рождественский фестиваль органной музыки при свечах

Когда: 31 декабря

Где: Англиканская церковь Святого Андрея

Для тех, кто ценит величественное звучание органа, рождественский фестиваль музыки пройдет в Англиканской церкви. Это событие станет незабываемым вечерним концертом с мелодиями из любимых фильмов, новогодним попурри и композициями мировой классики. Вечер завершится попурри на знакомые новогодние темы, создавая атмосферу радости и теплого праздника.

Новогодняя ночь 2025 в Soho Rooms! Сосо Павлиашвили & Jakone A.V.G.

Когда: 31 декабря

Где: Soho Event Hall

Встретить Новый год под романтические и зажигательные мелодии можно на концерте Сосо Павлиашвили в Soho Event Hall. Начиная с 1:30 ночи, гостей ожидает атмосфера праздника и ярких эмоций. Здесь можно окунуться в любимые песни и зарядиться позитивом на весь предстоящий год. Ночь с энергией Сосо Павлиашвили обещает быть незабываемой и полной веселья.

Мелодион. Новогодний концерт при свечах. Happy New Year

Когда: 31 декабря

Где: Концертный зал им. Архиповой

Концертный зал Архиповой приглашает на волшебный новогодний вечер с ансамблем «Мелодион», который исполнит чарующие мелодии в окружении сотен свечей. Виртуозная музыка, уютный свет и праздничные композиции создадут ту самую атмосферу тепла и уюта. Это идеальный выбор для тех, кто хочет встретить Новый год в душевной и романтичной обстановке.

Концерты в январе

Рождественский фестиваль органной музыки. Бах и Гендель

Когда: 3 января

Где: Англиканская церковь Святого Андрея

Любители классической музыки смогут насладиться произведениями Баха и Генделя в исполнении виртуозов органной музыки в Англиканской церкви. Вечер под сводами собора наполнен звуками, которые погружают в атмосферу прошлых эпох. Это редкая возможность окунуться в мир духовной и величественной музыки, которая звучит как торжественная молитва и оставляет неизгладимое впечатление.

Рождество в театре «Градский Холл»

Когда: С 2 по 8 января

Где: театр «Градский Холл»

Семейный рождественский концерт в «Градском Холле» подарит зрителям тёплую и радостную атмосферу. Под руководством художественного директора Алексея Рыбникова и дирижёра Сергея Свиридова прозвучат любимые песни и мелодии, которые создадут уютный праздник для всей семьи. Зрителей ждёт волнующая атмосфера, где можно провести время с близкими, наслаждаясь живой музыкой и праздничной программой.

Белоснежный бал Иоганна Штрауса с Concord Orchestra

Когда: 11 января

Где: Государственный Кремлёвский дворец

Настоящий вальсовый праздник пройдет в Кремлёвском дворце, где под звуки оркестра Concord Orchestra прозвучат известные произведения Иоганна Штрауса. Элегантные танцы, роскошные костюмы и знакомые ритмы увлекут зрителей в атмосферу Венского бала. Концерт «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» обещает стать по-настоящему ярким событием зимы.

Слава

Когда: 7 января

Где: зал «Измайлово»

Слава вновь выйдет на сцену, чтобы подарить своим поклонникам душевные и искренние выступления. Каждая её песня, как будто создается специально для слушателя, будь то «Ты услышишь меня», «Дочка-Мама» или «Бумеранг». Концерт обещает стать особенным для каждого, кто скучает по любимым мелодиям. Как отмечает сама Слава, каждый её концерт уникален и оставляет след не только в сердцах зрителей, но и в её собственном.

Александр Серов

Когда: 4 января

Где: зал «Измайлово»

Александр Серов, известный многим своим мощным голосом и проникновенными песнями, готовится к встрече со своей аудиторией. Серов исполнит самые запоминающиеся композиции, такие как «Я люблю тебя до слез», которые неизменно находят отклик в сердцах поклонников. Его концерты наполнены искренностью и особенной теплотой, а живое исполнение придает каждой песне ещё больше эмоций и чувства.

Элли на маковом поле

Когда: 6 января

Где: клуб 1930 Moscow

Талантливая певица Элли на маковом поле приглашает провести рождественский вечер в волшебной атмосфере русских романсов. Особенное звучание клавишных, арфы и духовых инструментов создаст погружающую атмосферу, погружая в романтику прошлого. Это концерт, который обещает увлечь гостей своими мелодиями и историей каждого произведения. Вечер непременно станет погружением в мир чувств и образов, так близких каждому.

Polnalyubvi – рождественский концерт

Когда: 8 января

Где: клуб 1930 Moscow

На рождественском выступлении Polnalyubvi ожидается магия музыки и уюта. Её творчество пропитано добротой и теплотой, которая находит отклик в душах слушателей. На концерте прозвучат уже полюбившиеся хиты, а также новые песни, которые помогут ощутить себя в волшебной зимней сказке. Каждая мелодия станет не только подарком, но и возможностью для зрителя прожить вместе с артисткой неповторимые моменты.

Татьяна Буланова

Когда: 12 января

Где: бар «Petter»

Татьяна Буланова пригласит гостей на камерный концерт, где её душевные песни будут особенно трогательны и откровенны. В уютной обстановке зрители смогут насладиться её голосом, который погружает в атмосферу тепла и душевности. Буланова исполнит свои самые любимые композиции, которые известны и близки её поклонникам.

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