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Little Richard Tribute Show. Rock'n'roll Legends Night
Билеты от 800₽
Киноафиша Little Richard Tribute Show. Rock'n'roll Legends Night

Little Richard Tribute Show. Rock'n'roll Legends Night

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Вечер в Ритм-Блюз Кафе: дань рок-н-роллу с Литтлом Ричардом

Если при словосочетаниях Tutti Frutti, Long Tall Sally и Good Golly Miss Molly у вас начинают звучать зажигательные ритмы, а ноги сами начинают пританцовывать — значит, вы обязаны быть в Ритм Блюз Кафе!

Вечер с легендой рок-н-ролла

Приглашаем вас на живое исполнение бессмертных хитов великого короля рок-н-ролла — Литтла Ричарда! Его музыка вдохновляла таких легенд, как Пол Маккартни, Том Джонс и многих других. Кто не знает Tutti Frutti? Это музыка, которая разжигает огонь в каждом слушателе.

Рок-н-ролл в лучших традициях

Помимо бессмертных композиций Литтла Ричарда, на вас ждут и другие легендарные хиты рок-н-ролла. Вечер будет ярким, позитивным и настоящим огнём — не пропустите!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 800 ₽

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