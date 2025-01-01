Little Richard Tribute Show. Rock'n'roll Legends Night

Вечер в Ритм-Блюз Кафе: дань рок-н-роллу с Литтлом Ричардом

Если при словосочетаниях Tutti Frutti, Long Tall Sally и Good Golly Miss Molly у вас начинают звучать зажигательные ритмы, а ноги сами начинают пританцовывать — значит, вы обязаны быть в Ритм Блюз Кафе!

Вечер с легендой рок-н-ролла

Приглашаем вас на живое исполнение бессмертных хитов великого короля рок-н-ролла — Литтла Ричарда! Его музыка вдохновляла таких легенд, как Пол Маккартни, Том Джонс и многих других. Кто не знает Tutti Frutti? Это музыка, которая разжигает огонь в каждом слушателе.

Рок-н-ролл в лучших традициях

Помимо бессмертных композиций Литтла Ричарда, на вас ждут и другие легендарные хиты рок-н-ролла. Вечер будет ярким, позитивным и настоящим огнём — не пропустите!