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Sula Fray
Киноафиша Sula Fray

Sula Fray

18+
Возраст 18+

О концерте

Погружение в мир музыки с группой Sula Fray

Группа Sula Fray – это музыкальный проект, родившийся в горных просторах Северного Кавказа. Их уникальное звучание объединяет элементы рок, блюз и поп-музыки, пронизанные живыми эмоциями и глубокими смыслами.

Среди популярных исполненных треков группы можно отметить такие песни, как «Зови», «Не по радио», «Прощай» и «УЭ». Эти произведения стали настоящими гимнами для тех, кто ценит искренность и настоящие переживания в музыке.

Творчество трио характеризуется нестандартным подходом к написанию и исполнению. Каждый их концерт представляет собой энергетическую волну, навеянную горами, где гитарные риффы переплетаются с сильным вокалом. Выступления группы формируют особую связь с аудиторией и дарят атмосферу настоящего музыкального обмена.

Концерт Sula Fray обязательно понравится поклонникам живой музыки и глубоких текстов. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!

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В других городах
Ноябрь
12 ноября четверг
20:00
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»

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