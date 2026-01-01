Оповещения от Киноафиши
Возвращение легенды: концерт группы «Комиссар»

Популярная группа «Комиссар», известная своим уникальным стилем и зажигательной музыкой, снова радует зрителей. Именно так её можно смело назвать: легенды 90-х, которая долгое время украшала дискотеки и танцевальные клубы по всей стране. Во главе с бессменным солистом Алексеем Щукиным, «Комиссар» продолжает пленять сердца поклонников.

Звучание, которое объединяет поколения

Музыка группы «Комиссар» охватывает разнообразные стили, но основной акцент делается на стильную и танцевальную поп-музыку всех времён. Их хиты стали классикой, под которую можно танцевать и веселиться в компании друзей. Это идеальное развлечение для любителей ярких вечеринок и ностальгии по голосам прошлых лет.

Кому стоит посетить шоу

Концерт группы заинтересует не только преданных поклонников поп-музыки 90-х, но и новых слушателей, желающих насладиться энергичными и драйвовыми треками. Если вы хотите провести вечер в атмосфере радости и веселья, не пропустите возможность увидеть «Комиссар» вживую.

Группа готовит для зрителей незабываемое шоу, которое подарит массу положительных эмоций и хорошее настроение. Приходите и танцуйте под знакомые мелодии!

Апрель
8 апреля среда
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2100 ₽
9 апреля четверг
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2100 ₽

В ближайшие дни

50 оттенков музыки. Сольный концерт Артёма Пенжояна
6+
Классическая музыка
50 оттенков музыки. Сольный концерт Артёма Пенжояна
30 марта в 19:00 Филармония им. Пономаренко
Билеты
GorillaGun
18+
Рок
GorillaGun
16 мая в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 700 ₽
Please, StandUp
16+
Юмор
Please, StandUp
7 марта в 22:00 Ринго
от 600 ₽
