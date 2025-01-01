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Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
Киноафиша Открытый Микрофон от Стендап Сибирь

Открытый Микрофон от Стендап Сибирь

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Невероятно смешные истории в пространстве Yushin Brothers

Приглашаем всех любителей юмора и театрального искусства на уникальное событие — Открытый микрофон от Стендап Сибирь, который пройдет в уютном Пространстве Yushin Brothers. Это отличная возможность увидеть, как начинающие комики пробуют свои силы на сцене и делятся самыми смешными историями.

Что ожидать?

На открытом микрофоне выступят как опытные комики, так и новички. Каждый участник получит возможность поразить зрителей своим остроумием и креативом. Это идеальная возможность не только насладиться хорошим юмором, но и поддержать начинающих артистов.

Интересные факты

  • Стендап Сибирь — это платформа для развития комедийного жанра в Сибири, которая собирает лучших артистов региона.
  • Пространство Yushin Brothers стало популярным местом для проведения творческих мероприятий и выступлений.
  • Открытый микрофон — это не только шоу, но и возможность для зрителей поделиться своими комментариями и поддержать выступающих.

Как попасть на мероприятие?

Билеты можно приобрести на сайте Пространства Yushin Brothers или на месте перед началом выступления. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!

Приходите и наслаждайтесь вечером, полным смеха и положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 27 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 300 ₽
Красноярск, 29 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽
Красноярск, 3 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 300 ₽
Красноярск, 5 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽
Красноярск, 10 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 300 ₽
Красноярск, 12 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽
Красноярск, 17 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 300 ₽
Красноярск, 19 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽
Красноярск, 24 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 300 ₽
Красноярск, 26 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽
Красноярск, 31 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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Рок
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от 2500 ₽
Стендап на Заводе
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Юмор
Стендап на Заводе
16 августа в 19:00 Завод
от 700 ₽
Стендап на Заводе
18+
Юмор
Стендап на Заводе
30 августа в 19:00 Завод
от 700 ₽
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