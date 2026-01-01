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Suanda Music 550 Here & Now Moscow
Билеты от 2490₽
Киноафиша Suanda Music 550 Here & Now Moscow

Suanda Music 550 Here & Now Moscow

18+
Возраст 18+
Билеты от 2490₽

О концерте

Фестиваль Suanda Music 550 в Москве

19 сентября в московском клубе «СВОБОДА» пройдет грандиозный фестиваль Suanda Music 550 «HERE & NOW». Это событие приурочено к 550-му юбилейному эпизоду радиошоу Suanda Music и 10-летию самого проекта. За годы существования Suanda Music объединил тысячи поклонников электронной музыки по всему миру.

Фестиваль «HERE & NOW» обещает быть настоящим праздником, наполненным музыкой, энергией и эмоциями. Основная идея мероприятия — жить настоящим моментом, танцевать здесь и сейчас, наслаждаясь каждой минутой вместе.

Музыкальная программа

Специальным гостем фестиваля станет американский артист Sean Tyas, который впервые выступит в Москве. Также на сцене можно будет увидеть таких музыкантов, как Roman Messer, Eximinds, Aimoon, Alexander Spark, Sergey Salekhov, Georgio Safo, а также AlexSo & Tim Air в составе проекта Soulprism.

Информация для посетителей

Первое ограниченное количество билетов будет доступно по специальной цене. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться атмосферой настоящего праздника!

Купить билет на концерт Suanda Music 550 Here & Now Moscow

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Сентябрь
19 сентября суббота
23:30
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 2490 ₽

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