Концерт Карена Гаспаряна

Джазовая импровизация в клубе «Эссе»

В джаз-клубе «Эссе» на улице Пятницкая, дом 27, строение 3а, состоится уникальное выступление джазового пианиста Карена Гаспаряна. Этот талантливый музыкант известен своим мастерством импровизации и активным участием в различных джазовых фестивалях.

Музыка, пропитанная духом Армении

Карен Гаспарян стал популярным благодаря своему оригинальному прочтению джазовых стандартов. Его творчество это не просто музыка; это яркое сочетание национальных армянских мотивов и современного джазового языка. Каждый его концерт — это погружение в мир ритмов и мелодий, которые заставляют сердце биться быстрее.

Формат Jazz Lab

Мероприятие пройдет в формате Jazz Lab, где атмосфера свободной импровизации позволит зрителям насладиться качественным джазом. Вход на концерт бесплатный, что делает его доступным для всех любителей джаза и импровизационного исполнительского искусства.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и оценить талант одного из лучших джазовых пианистов!