Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт Карена Гаспаряна
Билеты от 0₽
Киноафиша Концерт Карена Гаспаряна

Концерт Карена Гаспаряна

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Джазовая импровизация в клубе «Эссе»

В джаз-клубе «Эссе» на улице Пятницкая, дом 27, строение 3а, состоится уникальное выступление джазового пианиста Карена Гаспаряна. Этот талантливый музыкант известен своим мастерством импровизации и активным участием в различных джазовых фестивалях.

Музыка, пропитанная духом Армении

Карен Гаспарян стал популярным благодаря своему оригинальному прочтению джазовых стандартов. Его творчество это не просто музыка; это яркое сочетание национальных армянских мотивов и современного джазового языка. Каждый его концерт — это погружение в мир ритмов и мелодий, которые заставляют сердце биться быстрее.

Формат Jazz Lab

Мероприятие пройдет в формате Jazz Lab, где атмосфера свободной импровизации позволит зрителям насладиться качественным джазом. Вход на концерт бесплатный, что делает его доступным для всех любителей джаза и импровизационного исполнительского искусства.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и оценить талант одного из лучших джазовых пианистов!

Купить билет на концерт Концерт Карена Гаспаряна

Помощь с билетами
Март
10 марта вторник
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а

В ближайшие дни

Рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Классическая музыка
Рок-хиты с симфоническим оркестром
15 августа в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 1200 ₽
Технология
18+
Поп
Технология
4 апреля в 13:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Playingtheangel. Большой концерт. Живой звук
16+
Поп
Playingtheangel. Большой концерт. Живой звук
17 мая в 20:00 Base Club
от 2100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше