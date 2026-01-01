Дела Поважнее. Презентация нового альбома

Новый альбом группы «Дела Поважнее»

Группа «Дела Поважнее» готовит яркое событие — релиз нового альбома. Этот альбом станет вторым в дискографии команды с момента выхода дебютного «Синдром Самозванца» в 2019 году.

История создания

Группа «Дела Поважнее» возникла в 2016 году, когда студенты МГУ собрались, чтобы играть «общажный панк для караоке на кухнях». Постепенно проект эволюционировал, и в 2019 году команда обрела новое звучание и название.

Музыкальный стиль

Творчество группы отличается разнообразием стилей. От бодрого поп-панка до меланхоличного мидвест-эмо, их песни охватывают широкий спектр музыкальных направлений. В репертуаре присутствуют как пронзительные гитарные партии, так и тихие акустические баллады.

Участие в фестивалях

Группа активно принимает участие в музыкальных фестивалях, таких как Motherland, «Летник», «ИТ-Пикник» и «День Физика». Осенью 2025 года они провели тур по городам Китая, привлекая внимание публики новыми композициями.

Успехи и достижения

Сингл «Пятница» набрал более 12 миллионов прослушиваний, что подтверждает growing popularity группы. Песня «Февраль» также отмечена успехом, обеспечив себе место на обложке плейлиста «Герои русского инди».

Не пропустите выход нового альбома 9 октября — это события, которое стоит ждать!