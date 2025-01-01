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Страусенок
Киноафиша Страусенок

Спектакль Страусенок

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Елена Кушнаренко
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Яркий музыкальный спектакль о приключениях веселого страусенка

Добро пожаловать в прекрасную южную страну, где царит тепло и яркие краски. Здесь мы встречаем маленького любопытного страусёнка, который только начинает исследовать окружающий мир.

В музыкальном спектакле «Страусёнок» вы сможете отправиться в увлекательное путешествие вместе с главным героем. Что ждёт нашего смышленого страусёнка впереди? Кого он встретит на своём пути? Какие приключения его ожидают?

Уникальные персонажи и яркие декорации

Постановка включает в себя необычные паркетные куклы, которые удивляют своей красотой и выразительностью. Декорации, музыка и освещение создают атмосферу жаркой страны, погружая зрителей в мир, полный удивительных открытий.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Страусёнок», чтобы насладиться ярким и искрометным представлением, которое подарит вам незабываемые эмоции и радость. Спектакль станет отличным выбором как для детей, так и для взрослых, ведь он учит нас важным жизненным урокам о дружбе, смелости и познании мира.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 30 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
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