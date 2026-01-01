Спектакль Аладдин

Оповещения от Киноафиши
Аладдин
Постановка
Ростовский молодежный театр 6+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Сказка об Аладдине: магия востока на сцене Ростовской Молодежки

«Сказка об Аладдине» — это волшебная история о борьбе добра и зла, самоотверженности и верности, которая успела покорить сердца многих поколений зрителей. В новой постановке Молодёжного театра на вас ждёт яркое и захватывающее зрелище с красочными декорациями, эффектными костюмами и завораживающей музыкой.

Неповторимая атмосфера

Режиссура, игра актёров и современные сценические технологии создадут уникальную атмосферу Востока, где чудеса становятся частью повседневной жизни. Спектакль сохраняет дух классической сказки: юный Аладдин, проявляя смекалку и доброту, побеждает коварного магрибского колдуна, находит любовь принцессы Будур и обретает настоящее счастье.

Дружба и преодоление

Могущественный дух, заключённый в волшебной лампе — мудрый Джинн, становится настоящим другом Аладдина, помогая ему преодолеть все преграды на пути к счастью. Динамичные сцены, искромётный юмор и трогательные моменты делают эту постановку идеальной для семейного просмотра.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который подарит вам и вашим близким незабываемые эмоции и погрузит в волшебный мир Востока.

Март
Апрель
1 марта воскресенье
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 800 ₽
19 апреля воскресенье
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 450 ₽

