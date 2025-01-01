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Призрак оперы
Киноафиша Призрак оперы

Спектакль Призрак оперы

Спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома театра «Парижская Опера» 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома театра «Парижская Опера», отличается от романа Леру "The Phantom of the Opera" («Призрак Оперы») и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера. В его музыке звучат отголоски оперетт, а атмосфера вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами.

Основой сюжета являются мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в неё покровителя «Оперы» графа де Шандо и её учителя музыки Эрика, скрывающего лицо под маской. Эрик провел всю жизнь в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз его собственный отец, управляющий «Оперой».

В спектакле есть и комедийные сцены. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги-примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик также обладает чувством юмора, хотя его юмор немного черный, но такова жизнь в подвале.

Первый акт довольно светлый и легкий, в нем очерчивается круг взаимоотношений персонажей, хотя он заканчивается трагично, когда фантом сбрасывает на сцену люстру, намекая на то, что дальше будет только хуже.

Второй акт гораздо драматичнее, в нем происходит конфликт между Кристин и Эриком, который обнажает свое лицо по ее просьбе. В этом акте также одна из самых трогательных сцен спектакля — дуэт отца и сына, бывшего управляющего и фантома. Они, наконец, воссоединяются, но это счастье длится недолго: фантом умирает, получив первый и последний поцелуй в своей жизни от Кристин.

В ролях
Игорь Шумаев
Надежда Антюфеева
Евгений Берлин
Сергей Дрейт
Кирилл Лобачев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 ноября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1400 ₽
Челябинск, 6 ноября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1400 ₽
Воронеж, 19 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Призрак оперы Призрак оперы Призрак оперы Призрак оперы Призрак оперы Призрак оперы Призрак оперы Призрак оперы Призрак оперы Призрак оперы

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