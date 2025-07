Спектакль Призрак оперы

Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома театра «Парижская Опера», отличается от романа Леру "The Phantom of the Opera" («Призрак Оперы») и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера. В его музыке звучат отголоски оперетт, а атмосфера вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами.

Основой сюжета являются мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в неё покровителя «Оперы» графа де Шандо и её учителя музыки Эрика, скрывающего лицо под маской. Эрик провел всю жизнь в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз его собственный отец, управляющий «Оперой».

В спектакле есть и комедийные сцены. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги-примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик также обладает чувством юмора, хотя его юмор немного черный, но такова жизнь в подвале.

Первый акт довольно светлый и легкий, в нем очерчивается круг взаимоотношений персонажей, хотя он заканчивается трагично, когда фантом сбрасывает на сцену люстру, намекая на то, что дальше будет только хуже.

Второй акт гораздо драматичнее, в нем происходит конфликт между Кристин и Эриком, который обнажает свое лицо по ее просьбе. В этом акте также одна из самых трогательных сцен спектакля — дуэт отца и сына, бывшего управляющего и фантома. Они, наконец, воссоединяются, но это счастье длится недолго: фантом умирает, получив первый и последний поцелуй в своей жизни от Кристин.