Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Сказка о стойком оловянном солдатике

В Красноярском театре кукол состоится спектакль по мотивам сказки Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Это романтическая история о подвиге ради любви, где главные герои — Ганс и его сестра Марта — поделятся со зрителями необычным рассказом о реликвии в виде оловянного сердечка.

В постановке используются разнообразные формы кукол: «планшетные», теневые (как цветные, так и силуэтные), а также «маппет». Такой широкий ассортимент позволит окунуться в уникальный игровой мир, созданный на сцене.

Атмосфера выступления будет дополнена классической музыкой, среди которой «Детский альбом» П.И. Чайковского и «Карнавал животных» Ш.К. Сен-Санса. Это музыкальное сопровождение приведет зрителей к более глубокому восприятию истории.

Спектакль оформлен в стиле модерн конца XIX века, что создаст особую визуальную гармонию. Таким образом, он привлечет внимание не только любителей романтических историй, но и ценителей театрального искусства.

«Стойкий оловянный солдатик» — это великолепная возможность провести вечер в компании кукольного театра и насладиться душевной историей о любви и мужестве.