Стойкий оловянный солдатик
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказка о стойком оловянном солдатике

В Красноярском театре кукол состоится спектакль по мотивам сказки Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Это романтическая история о подвиге ради любви, где главные герои — Ганс и его сестра Марта — поделятся со зрителями необычным рассказом о реликвии в виде оловянного сердечка.

В постановке используются разнообразные формы кукол: «планшетные», теневые (как цветные, так и силуэтные), а также «маппет». Такой широкий ассортимент позволит окунуться в уникальный игровой мир, созданный на сцене.

Атмосфера выступления будет дополнена классической музыкой, среди которой «Детский альбом» П.И. Чайковского и «Карнавал животных» Ш.К. Сен-Санса. Это музыкальное сопровождение приведет зрителей к более глубокому восприятию истории.

Спектакль оформлен в стиле модерн конца XIX века, что создаст особую визуальную гармонию. Таким образом, он привлечет внимание не только любителей романтических историй, но и ценителей театрального искусства.

«Стойкий оловянный солдатик» — это великолепная возможность провести вечер в компании кукольного театра и насладиться душевной историей о любви и мужестве.

Купить билет на спектакль Стойкий оловянный солдатик

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
14 марта суббота
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
9 апреля четверг
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽

В ближайшие дни

День и ночь
0+
Детский Кукольный
День и ночь
28 марта в 18:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Зойкина квартира
16+
Драма Кукольный
Зойкина квартира
1 июня в 15:00 Красноярский театр кукол
Билеты
Серебряное копытце
0+
Детский Кукольный
Серебряное копытце
29 марта в 16:30 Красноярский театр кукол
от 450 ₽
