Спектакль Служебный роман

Новая интерпретация классики Э. Рязанова в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится спектакль по пьесе Э. Брагинского и Э. Рязанова. Это канцелярская сага о перерождении «мымры», которая предлагает зрителям новый взгляд на знакомые реплики и паузы. Что заставило персонажей проснуться и кардинально измениться, остается открытым вопросом для размышлений.

Неповторимые традиции

Все мы с детства любим и помним фильм «Служебный роман». Для многих он стал настоящей классикой. Наш спектакль не пытается соревноваться с памятью зрителя и не стремится повторить интонации Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова, которых мы считаем неповторимыми.

Своеобразное расследование

Мы подошли к истории с другого ракурса. Используя канцелярскую сагу о перерождении «мымры», мы провели собственное расследование. Зачем персонажам понадобилось проснуться и измениться? Возможно, такая встряска необходима каждому из нас.

Знакомство и отступление

Наш спектакль возникает из узнавания, но сразу же уходит от привычных трактовок. Здесь знакомые реплики звучат иначе, паузы становятся важнее слов, а чувства проявляются там, где, казалось бы, им не положено быть.

Дань уважения

Эта история — дань уважения, восхищения и искренней любви к фильму и гениальному автору — Эльдару Рязанову.