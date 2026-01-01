Оповещения от Киноафиши
Как Лиса Медведя обманывала
Киноафиша Как Лиса Медведя обманывала

Спектакль Как Лиса Медведя обманывала

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Лиса и Медведь: интерактивное шоу для всей семьи

«Как Лиса обманывала Медведя» — это захватывающее представление, которое перенесет зрителей в мир ярких приключений. Спектакль рассказывает о хитрой Лисе, обманщице, которая с легкостью запутывает своего доверчивого соседа, добродушного Медведя. Этот спектакль организован талантливым режиссёром М. Суполиным, который известен своими оригинальными работами в сфере театра кукол.

Посетить это уникальное шоу стоит не только ради интересной истории, но и благодаря удивительным элементам театра кукол и интерактивного формата. Зрители смогут активно участвовать в развитии сюжета и насладиться красочными костюмами и декорациями, которые придают спектаклю особую атмосферу.

Спектакль рассчитан на детей в возрасте от 7 до 11 лет, а также будет интересен их родителям. Персонажи этой яркой и забавной сказки легко завоюют симпатии зрителей всех возрастов. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

Стоит отметить, что спектакль является победителем Международного фестиваля, что подчеркивает его высокое качество и признание в театральном мире.

Апрель
19 апреля воскресенье
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

