Опасные связи: спектакль по пьесе Кристофера Хэмптона

В Драматическом театре им. Пушкина состоится спектакль режиссера Олега Рыбкина по пьесе современного английского драматурга Кристофера Хэмптона. В основе сюжета — скандальный роман в письмах Шодерло де Лакло, увидевший свет в XVIII веке. Это произведение обличает французскую аристократию, посвящавшую время интригам и адюльтеру.

Сюжет и герои

Главные герои — бывшие любовники маркиза де Мертей и виконт де Вальмон — вступают в опасную игру, где ставкой становится жизнь одного из них. Спектакль вряд ли оставит равнодушными зрителей, интересующихся психологическими драмами и историческими сюжетами.

Роман, ставший сенсацией

Сатирический роман «Опасные связи» стал настоящей сенсацией XVIII века. В нем Хэмптон обличает порочные нравы аристократии, которые отвлекались от истинных ценностей и растрачивали свои жизни на адюльтер и интриги. Он наглядно показывает, какие последствия могут произойти от увлечения пороками и безнравственными играми.

Театральная интерпретация

В спектакле герои следуют идеям Лакло о страшных последствиях всех разрушительных сил, заложенных в человеческой природе. Здесь показаны как грехопадение наивных барышень, так и терзания порядочных жен, обманы и соблазнения, столкновения невинности и опытности, рациональной любви и искреннего чувства.

Технические детали

Спектакль идет 2 часа 30 минут с антрактом.

Авторская информация

Автор пьесы: Кристофер Хэмптон

Перевод: Сергей Таск