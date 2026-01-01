Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сто лет одиночества
Киноафиша Сто лет одиночества

Спектакль Сто лет одиночества

Постановка
Новая сцена Пермского ТЮЗа 18+
Возраст 18+

О спектакле

Моноспектакль «Сто лет одиночества»: история о жажде любви

Вниманию зрителей представлен моноспектакль «Сто лет одиночества», посвященный теме семьи и одиночества. Главной темой спектакля становится жизнь семьи Буэндиа, в которой каждый из членов сталкивается с одиночеством и неспособностью любить. Несмотря на стремление к свету, все поколения неизменно оказываются в мраке.

Творческий состав

Пьесу и постановку создал Константин Яковлев. Художественное решение и освещение обеспечил Александр Прокопец, костюмы разработала Надежда Осипова, а музыкальное сопровождение создал Марк Либерзон. В главной роли выступает заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова, которая ярко воплощает образ Урсулы Игуаран – старшей из семьи Буэндиа.

Премьера и продолжительность

Премьера спектакля состоялась 28 июня 2025 года, а общая продолжительность представления – 1 час. Это время, которое позволит зрителям глубже задуматься о вопросах любви, жизни и смерти, отраженных в произведении Габриэля Гарсиа Маркеса.

Приходите на спектакль, чтобы увидеть уникальное театральное искусство и задуматься о вечных ценностях человеческих отношений.

Купить билет на спектакль Сто лет одиночества

Помощь с билетами
В других городах
Март
12 марта четверг
19:30
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66
13 марта пятница
19:30
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66

В ближайшие дни

Братья свободы
12+
Драма Премьера
Братья свободы
3 марта в 19:00 Новая сцена Пермского ТЮЗа
от 1200 ₽
Серебряное копытце
0+
Детский
Серебряное копытце
14 марта в 11:30 Пермский дом актера
от 700 ₽
18+
Мюзикл
Кабаре
15 марта в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше