Спектакль Сто лет одиночества

Моноспектакль «Сто лет одиночества»: история о жажде любви

Вниманию зрителей представлен моноспектакль «Сто лет одиночества», посвященный теме семьи и одиночества. Главной темой спектакля становится жизнь семьи Буэндиа, в которой каждый из членов сталкивается с одиночеством и неспособностью любить. Несмотря на стремление к свету, все поколения неизменно оказываются в мраке.

Творческий состав

Пьесу и постановку создал Константин Яковлев. Художественное решение и освещение обеспечил Александр Прокопец, костюмы разработала Надежда Осипова, а музыкальное сопровождение создал Марк Либерзон. В главной роли выступает заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова, которая ярко воплощает образ Урсулы Игуаран – старшей из семьи Буэндиа.

Премьера и продолжительность

Премьера спектакля состоялась 28 июня 2025 года, а общая продолжительность представления – 1 час. Это время, которое позволит зрителям глубже задуматься о вопросах любви, жизни и смерти, отраженных в произведении Габриэля Гарсиа Маркеса.

Приходите на спектакль, чтобы увидеть уникальное театральное искусство и задуматься о вечных ценностях человеческих отношений.