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Брут
Киноафиша Брут

Спектакль Брут

16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль о верности и предательстве

Спектакль исследует психологические аспекты верности и предательства в человеческих отношениях. Брут, как главный герой, погружает зрителя в глубины собственных переживаний и размышлений, что делает его исполнение особенно ярким и запоминающимся. Каждый монолог — это небольшая жизнь, полная страсти и противоречий.

О актере

Александр Смирнов — артист с богатым опытом, который уже успел завоевать признание публики за свои глубокие и искренние роли. Его талант позволяет ему раскрыть сложные внутренние конфликты и передать зрителям всю гамму эмоций.

Моноспектакль «Верность и предательство» — это возможность не только насладиться искусством, но и задуматься о глубоких вопросах, касающихся человеческих отношений. Каждый зритель в этом произведении найдет что-то близкое и важное для себя.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории, где каждое слово и жест могут стать откровением.

Режиссер
Дмитрий Заболотских
В ролях
Александр Смирнов

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В других городах
Июнь
24 июня среда
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 1000 ₽

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