Спектакль Иммерсивное шоу «За молодых!»

Свадебное театральное шоу «За молодых!»

Не нужен повод, нужно желание оказаться в центре настоящей русской свадьбы. Представьте: вы в гостях на празднике, где нет случайных людей. Здесь пьют за любовь, поют от души, выкупают невесту, водят хороводы и танцуют до закрытия. Уже через полчаса вы перестанете искать взглядом актёров – сами станете частью этой истории.

Что вас ждёт

Русские корни. Свадебные обряды, песни под живой аккомпанемент, хороводы и живое общение с артистами в подлинных народных костюмах – атмосфера, от которой захватывает дух.

Свадебные обряды, песни под живой аккомпанемент, хороводы и живое общение с артистами в подлинных народных костюмах – атмосфера, от которой захватывает дух. Настоящий праздник. Интерактив, искрометные конкурсы, душевное застолье, зажигательный ведущий и живая музыка. Всё как на лучшей свадьбе, но без усталых родственников и длинных скучных речей.

Интерактив, искрометные конкурсы, душевное застолье, зажигательный ведущий и живая музыка. Всё как на лучшей свадьбе, но без усталых родственников и длинных скучных речей. Живая музыка, песни и танцы. Здесь всё по-настоящему: и голоса, и эмоции, и ритм. Вы не зрители – вы участники главного вечера.

Здесь всё по-настоящему: и голоса, и эмоции, и ритм. Вы не зрители – вы участники главного вечера. Еда и атмосфера – единое целое. Шоу проходит в гастроклубе «Гримёрка» в центре Москвы – пространстве с душой, авторской кухней и атмосферой, созданной для праздника.

Берите друзей, вторую половинку или просто хорошее настроение – и приходите. Здесь вам будут рады!

Обратите внимание: еда и напитки заказываются отдельно по меню и не входят в стоимость билета.