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Иммерсивное шоу «За молодых!»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Иммерсивное шоу «За молодых!»

Спектакль Иммерсивное шоу «За молодых!»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Свадебное театральное шоу «За молодых!»

Не нужен повод, нужно желание оказаться в центре настоящей русской свадьбы. Представьте: вы в гостях на празднике, где нет случайных людей. Здесь пьют за любовь, поют от души, выкупают невесту, водят хороводы и танцуют до закрытия. Уже через полчаса вы перестанете искать взглядом актёров – сами станете частью этой истории.

Что вас ждёт

  • Русские корни. Свадебные обряды, песни под живой аккомпанемент, хороводы и живое общение с артистами в подлинных народных костюмах – атмосфера, от которой захватывает дух.
  • Настоящий праздник. Интерактив, искрометные конкурсы, душевное застолье, зажигательный ведущий и живая музыка. Всё как на лучшей свадьбе, но без усталых родственников и длинных скучных речей.
  • Живая музыка, песни и танцы. Здесь всё по-настоящему: и голоса, и эмоции, и ритм. Вы не зрители – вы участники главного вечера.
  • Еда и атмосфера – единое целое. Шоу проходит в гастроклубе «Гримёрка» в центре Москвы – пространстве с душой, авторской кухней и атмосферой, созданной для праздника.

Берите друзей, вторую половинку или просто хорошее настроение – и приходите. Здесь вам будут рады!

Обратите внимание: еда и напитки заказываются отдельно по меню и не входят в стоимость билета.

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Август
21 августа пятница
19:30
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 2500 ₽

Фотографии

Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!» Иммерсивное шоу «За молодых!»

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