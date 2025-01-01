Меню
Стендап концерт. Расул Чабдаров
Билеты от 1500₽
Стендап концерт. Расул Чабдаров

Стендап концерт. Расул Чабдаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Стендап концерт: Расул Чабдаров в Standup Café

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир остроумного юмора! В Standup Café выступит один из самых ярких комиков современности - Расул Чабдаров.

О комике

Расул Чабдаров известен своей способностью находить комические накладки в самых повседневных ситуациях. Его выступления отличаются легкостью, насыщены ироничными наблюдениями и искренними моментами, которые заставляют зрителей смеяться до слез. Расул активно выступает как на больших сценах, так и в уютных клубах, привнося в каждое шоу свой уникальный стиль.

Что ожидать от вечера

В этот вечер вы сможете насладиться свежими шутками, остроумными ассоциациями и невероятными историями из жизни комика. Это не просто стендап — это полноценный эмоциональный опыт, который подарит вам заряд позитива и возможность забыть о повседневной суете.

Почему стоит прийти

Выступление в Standup Café — это не только развлечение, но и возможность стать частью дружной аудитории, разделяющей смех и тепло. Не упустите шанс провести вечер в компании замечательного юмора и хорошего настроения. Ждем вас!

Купить билет на концерт Стендап концерт. Расул Чабдаров

Декабрь
13 декабря суббота
19:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1500 ₽

Фотографии

Стендап концерт. Расул Чабдаров

