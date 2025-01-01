Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди

Чудесным зимним днем приглашаем москвичей и гостей столицы в концертный зал Государственного музея А.С. Пушкина, одного из признанных культурных центров Москвы. В изысканной атмосфере и замечательной акустике прозвучит концерт струнного квартета «Capriccio».
Для вас будут исполнены знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — четыре скрипичных концерта из цикла «Спор гармонии с изобретением». Эти шедевры эпохи барокко, посвященные смене времен года, очаровывают своим мастерством и богатством образов. Каждая часть музыки сопровождается сонетом, предположительно написанным самим композитором, что делает произведение поистине уникальным.
Исполнители:
Струнный квартет «Capriccio» — женский коллектив виртуозов, лауреатов международных конкурсов, выступающий на лучших сценах России и Европы:
Программа концерта:
Концерт № 1 «Весна» (ми мажор):
Концерт № 2 «Лето» (соль минор):
Концерт № 3 «Осень» (фа мажор):
Концерт № 4 «Зима» (фа минор):
Вход:
В концертный зал через Хрущевский переулок.
Подарите себе и близким атмосферу праздника, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!