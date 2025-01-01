Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди

«Времена года» Антонио Вивальди в Государственном музее А.С. Пушкина

Чудесным зимним днем приглашаем москвичей и гостей столицы в концертный зал Государственного музея А.С. Пушкина, одного из признанных культурных центров Москвы. В изысканной атмосфере и замечательной акустике прозвучит концерт струнного квартета «Capriccio».

Для вас будут исполнены знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — четыре скрипичных концерта из цикла «Спор гармонии с изобретением». Эти шедевры эпохи барокко, посвященные смене времен года, очаровывают своим мастерством и богатством образов. Каждая часть музыки сопровождается сонетом, предположительно написанным самим композитором, что делает произведение поистине уникальным.

Исполнители:

Струнный квартет «Capriccio» — женский коллектив виртуозов, лауреатов международных конкурсов, выступающий на лучших сценах России и Европы:

Екатерина Ровенская (скрипка)

Оксана Старцева (скрипка)

Надежда Ефремова (альт)

Ольга Зозуля (виолончель)

Жаклин Росас (художественное слово)

Программа концерта:

Концерт № 1 «Весна» (ми мажор): Allegro — Пришла весна Largo e pianissimo sempre — Спящий пастух Allegro, danza pastorale — Деревенский танец

Концерт № 2 «Лето» (соль минор): Allegro non molto — Жара и свежий ветер Adagio — Летняя страда Presto — Летняя гроза

Концерт № 3 «Осень» (фа мажор): Allegro — Танец и песня крестьян Adagio molto — Спящие пьяные Allegro — Охота

Концерт № 4 «Зима» (фа минор): Allegro non molto — Сильный ветер Largo — У камина Allegro — Прогулка по льду



Вход:

В концертный зал через Хрущевский переулок.

Подарите себе и близким атмосферу праздника, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!