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Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
Билеты от 999₽
Киноафиша Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди

Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди

6+
Возраст 6+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

«Времена года» Антонио Вивальди в Государственном музее А.С. Пушкина

Чудесным зимним днем приглашаем москвичей и гостей столицы в концертный зал Государственного музея А.С. Пушкина, одного из признанных культурных центров Москвы. В изысканной атмосфере и замечательной акустике прозвучит концерт струнного квартета «Capriccio».

Для вас будут исполнены знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — четыре скрипичных концерта из цикла «Спор гармонии с изобретением». Эти шедевры эпохи барокко, посвященные смене времен года, очаровывают своим мастерством и богатством образов. Каждая часть музыки сопровождается сонетом, предположительно написанным самим композитором, что делает произведение поистине уникальным.

Исполнители:
Струнный квартет «Capriccio» — женский коллектив виртуозов, лауреатов международных конкурсов, выступающий на лучших сценах России и Европы:

  • Екатерина Ровенская (скрипка)
  • Оксана Старцева (скрипка)
  • Надежда Ефремова (альт)
  • Ольга Зозуля (виолончель)
  • Жаклин Росас (художественное слово)

Программа концерта:

  • Концерт № 1 «Весна» (ми мажор):

    1. Allegro — Пришла весна
    2. Largo e pianissimo sempre — Спящий пастух
    3. Allegro, danza pastorale — Деревенский танец

  • Концерт № 2 «Лето» (соль минор):

    1. Allegro non molto — Жара и свежий ветер
    2. Adagio — Летняя страда
    3. Presto — Летняя гроза

  • Концерт № 3 «Осень» (фа мажор):

    1. Allegro — Танец и песня крестьян
    2. Adagio molto — Спящие пьяные
    3. Allegro — Охота

  • Концерт № 4 «Зима» (фа минор):

    1. Allegro non molto — Сильный ветер
    2. Largo — У камина
    3. Allegro — Прогулка по льду

Вход:
В концертный зал через Хрущевский переулок.

Подарите себе и близким атмосферу праздника, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1599 ₽
2 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
10 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
16 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
24 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
30 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
6 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
7 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
20 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
27 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
28 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
4 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
11 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
18 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
24 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
26 октября
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15:00 от 1099 ₽

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