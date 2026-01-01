Андрей Алексин

Выступление Андрея Алексина в клубе «Magnus Locus»

Музыкальный клуб «Magnus Locus» рад представить выступление Андрея Алексина — талантливого хитмейкера, автора-исполнителя и композитора. Алексин — выдающийся музыкант, обладатель премий «Золотой граммофон» и «Песня года».

Знаменитые хиты

Андрей Alexin известен своими всенародно любимыми хитами, такими как «Миром правит любовь», «Просто подари» и «Алкоголичка». Его песни исполняют ведущие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Артур Пирожков и другие.

Хулиганский стиль

Кроме популярных композиций, Алексин также славится своим авторским хулиганским материалом. Среди его запоминающихся песен можно услышать «Страшная», «Малолетние шалавы», «Пароход», «Карамелька», «Балы», «На велосипедике», «Хищница» и «Ева Нутова».

Это выступление будет интересно как поклонникам разных музыкальных жанров, так и любителям качественной авторской песни. Не упустите возможность стать частью этого чудесного музыкального вечера!