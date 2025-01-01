Меню
Moscow Ragtime Band
Билеты от 1500₽
Moscow Ragtime Band

Moscow Ragtime Band

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Джазовое волшебство с Moscow Ragtime Band

Популярный столичный ансамбль Moscow Ragtime Band приглашает вас в захватывающее путешествие в мир традиционного джаза начала ХХ века. Эти музыканты исполняют свои номера с той же горячностью и артистизмом, что и великие пионеры жанра.

История ансамбля

История Moscow Ragtime Band началась более двадцати лет назад, когда группа молодых московских музыкантов объединилась, движимая страстью к "горячему" джазу. С тех пор ансамбль стал активным участником значимых культурных событий, выступая на одной сцене с ведущими артистами как из России, так и с зарубежья.

Участие в культурной жизни

Благодаря выступлениям на популярных телепроектах и международных джазовых фестивалях, Moscow Ragtime Band завоевал признание не только в Москве и России, но и за ее пределами. Яркие представления ансамбля незамедлительно захватывают публику, делая каждого зрителя участником удивительного праздника живой музыки.

Сотрудничество с мастерами жанра

В последние годы ансамбль активно сотрудничает с выдающимися артистами традиционного джаза из Европы и США. Среди них такие знаковые имена, как Антти Сарпила, Том Фишер, Чарли Фарделла и другие. Эти сотрудничества приводят к созданию уникальных музыкальных проектов.

Альбомы и достижения

В 2018 году Moscow Ragtime Band выпустил два аудио-альбома: студийный «The One-Step Upstairs», посвященный столетию первой джазовой записи, и концертный «M.R.B. & Richard Scott: Live in Moscow», в сотрудничестве с выдающимся пианистом Ричардом Скоттом из Нового Орлеана.

Состав ансамбля

На сцене выступят: Игорь Тертычный (кларнет, саксофон, вокал), Алексей Панкратов (тромбон, баритон-саксофон, труба, вокал), Стас Черёмушкин (туба), Георгий Яшагашвили (гитара), Григорий Иванов (фортепиано), а также Игорь Ямпольский или Олег Федорович (ударные).

Не упустите возможность насладиться энергией и живостью новоорлеанского джаза вместе с Moscow Ragtime Band!

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽
20 декабря суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽
27 декабря суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽
3 января суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽
10 января суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽
17 января суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽
24 января суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽
31 января суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽

