Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мы из будущего
Билеты от 1800₽
Киноафиша Мы из будущего

Спектакль Мы из будущего

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О спектакле

«Мы из будущего»: танцевальный спектакль театра TODES

«Мы из будущего» — это не просто зрелищная программа, а настоящее чувственное переживание, в которое зритель погружается с первых минут. Центром сюжета становится переплетение прошлого, настоящего и будущего. В этом спектакле время выступает как бесконечная динамика, а каждое мгновение наполнено энергией, страстью и неповторимым стилем театра TODES.

Мостик между эпохами

Хореограф Алла Духова говорит: «Мы из будущего» — это наша попытка протянуть мостик между эпохами и поколениями, а также заглянуть в завтрашний день. Каков он будет, зависит от нас сегодня. Именно в этом и заключается сила и мудрость человека — связь между прошлым, настоящим и будущим.

Уникальные элементы спектакля

Зрители смогут насладиться отточенной до мельчайших деталей сценографией, красочными визуальными эффектами и яркими костюмами. Безупречная пластика артистов TODES станет завершающим штрихом в создании незабываемого зрелища.

Не упустите возможность стать частью этого инновационного театрального опыта!

Купить билет на спектакль Мы из будущего

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
12 декабря пятница
20:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 3000 ₽
13 декабря суббота
19:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 4000 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
31 декабря среда
15:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 5000 ₽
19:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
3 января суббота
16:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
20:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
4 января воскресенье
16:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 2400 ₽
20:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
6 января вторник
16:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 2400 ₽
9 января пятница
16:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
20:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
11 января воскресенье
16:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
30 января пятница
20:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽
31 января суббота
19:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Сон в новогоднюю ночь
6+
Детские елки Детский
Сон в новогоднюю ночь
30 декабря в 17:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 2500 ₽
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
16+
Драма Танцевальный
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
13 февраля в 19:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 1200 ₽
Номер 13
16+
Комедия
Номер 13
21 февраля в 20:00 ДК им. Зуева
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше